Jugendbücher aus dem Leben made in Pixendorf

Die Corona-Pandemie hat auch Gutes hervorgebracht, zum Beispiel bei Niklas Höfinger. Der Pixendorfer unterrichtet an einer Mittelschule in Wien. Die Lockdowns brachten ihn dazu, seiner Leidenschaft fürs Schreiben, die er schon immer hatte, endlich intensiver nachzugehen.

Mittlerweile veröffentlichte Höfinger bereits zwei Jugendbücher. Was beide Werke verbindet ist, dass im Mittelpunkt 14-jährige Burschen stehen. „Da sind wohl auch autobiografische Elemente enthalten. Außerdem fällt mir das Schreiben leichter, wenn ich mir vorstelle, die Geschichten selbst zu erleben“, sagt Höfinger. Das Alter der Hauptfiguren wählte er bewusst so, damit sich möglichst viele Jugendliche hineinversetzen können. „Wichtig war mir auch, dass die Bücher nicht zu dick, möglichst einfach zu lesen und trotzdem spannend und die Kreativität anregend sind“, betont der Pädagoge.

Ein Coronatagebuch und eine spannende Abenteuerreise

Worum es in „Marcos Coronatagebuch“ geht, erklärt schon der Titel. Die Hauptfigur beschreibt darin Ereignisse, Höhen und Tiefen aus der Pandemie in Tagebuchform. Für Liebe (Marco hat ein Auge auf ein Mädchen aus der Nachbarklasse geworfen) ist genauso Platz wie für Dramatik (Marcos Großeltern erkranken an Covid-19).

In „Nicos Abenteuerreise“ muss der Titelheld mit seinen Eltern in ein anderes Land ziehen. Dort fühlt er sich einsam, weil er die Sprache nicht beherrscht. Diese Geschichte beinhaltet auch ein fantastisches Element, denn alles ändert sich, als Nico eine Superkraft erlangt. Dabei können Leserinnen uns Leser selbst entscheiden, ob es sich dabei um das größte Lauftalent, die tollste Stimme oder einen besonders intelligenten Geist handelt.

Zu den Büchern, die Höfinger auch im Unterricht verwendet, bekam er bereits viel gutes Feedback von Schülerinnen und Schülern. Zu „Marcos Coronatagebuch“ hat er auch spezielles Unterrichtsmaterial gestaltet, weitere Infos dazu gibt es auf Instagram (niklas_höfinger). Beide Bücher sind unter anderem bei Jungwirt-Müller am Tullner Hauptplatz und bei Thalia in der Rosenarcade erhältlich.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.