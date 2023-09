JVP NÖ-Anpacken-Tour hält im Bezirk Tulln

„Mit unserer Anpacken-Tour wollen wir diesen Sommer mit so vielen jungen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen. Denn für uns als Junge Volkspartei ist klar: Wir sind die starke Stimme für die jungen Anliegen in ganz Niederösterreich. Wer aber deutlich sprechen will, muss vorher aufmerksam zuhören. Deswegen waren wir im Bezirk Tulln unterwegs und tauschten uns dort mit zahlreichen Jugendlichen aus“, so der designierte JVP NÖ-Bezirksobmann Martin Fischer im Zuge des Tour-Stopps.

„Es ist uns ein großes Anliegen, unsere JVPlerinnen und JVPler in ihrer Arbeit für ihre Region zu unterstützen sowie direkt und unmittelbar die Stimmung vor Ort zu erleben. Deswegen legen wir mit unserer Sommertour in allen Bezirken Niederösterreichs einen Stopp ein – wir wollen wissen, wie es den Jungen im Land geht“, so JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark.

JVP NÖ-Landesgeschäftsführer Anthony Grünsteidl ergänzt abschließend: „Bei unserem Stopp der Anpacken-Tour 2023 hier in Tulln besuchten wir das Freibad in Großweikersdorf sowie die Donaulände in Tulln und tauschten uns anschließend in der Innenstadt mit Funktionärinnen und Funktionären aus. Ein großes Dankeschön gilt der JVP im Bezirk Tulln für ihre Arbeit. Vom tollen Angebot für Junge konnten wir uns jedenfalls überzeugen und freuen uns schon auf unseren nächsten Besuch.“