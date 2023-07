22-jährige Sitzenberg-Reidlingerin setzt auf kreative Nachhaltigkeit

Kreativ ist Irene Hartweger von Kindesbeinen an. „Schon nachdem ich die NMS Atzenbrugg abgeschlossen hatte, war mir klar dass es auch beruflich in diese Richtung gehen soll“, sagt die junge Sitzenberg-Reidlingerin heute. 2021 schloss die den Bereich „Mode“ mit der Vertiefung „Betriebsführung“ an der HLM LHW Krems erfolgreich ab. Da es „eher schwierig war“, als Schneiderin eine Stelle in der Umgebung zu finden, war sie zunächst als Angestellte im Gäste-Haus- & Hof-Laden von Elfriede Öllerer in ihrer Heimatgemeinde tätig.

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Lebensstil Irene Hartweger

22 Jahre jung wagte Hartweger nun den Schritt in die Selbstständigkeit. „Und das sicher nicht nur, um den Altersschnitt von Unternehmerinnen und Unternehmern zu senken, sondern vor allem um Veränderung zu schaffen und auch die Jugend zu motivieren, nachhaltig zu leben und Qualität vor Quantität zu setzen“, sagt Hartweger. Body Positivity, Kreativität, Regionalität, Reduce-Reuse-Recycle oder Upcycling sind für sie mehr als nur Schlagworte. „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Lebensstil“, betont die Jungunternehmerin. Und den versucht sie privat genauso umzusetzen wie in ihrer Änderungsschneiderei und mit ihrem Handwerk (von selbstgemachten Grußkarten bis zu selbst gemachtem Schmuck). „Niemand lebt perfekt nachhaltig“, räumt Hartweger ein, „aber vielleicht kann ich mit meinem erlernten Handwerk in meiner Heimatgemeinde und den umliegenden Dörfern den Weg zur Nachhaltigkeit erleichtern und die Menschen anregen, bewusst zu leben und bewusst zu konsumieren.“