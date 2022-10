Tulbingerkogel-Lehrling erkochte ersten Platz

Lukas Marichowski hat bei den Junior Skills in der Landesberufsschule Waldegg den ersten Platz im Bereich Küche erkocht. „Ich kann es noch immer nicht glauben“, freut sich der junge Tulbinger über seinen tollen Erfolg.

Lukas Marichowski (20 Jahre) startete seine Lehre Anfang Mai 2019 im Berghotel Tulbingerkogel als Gastronomiefachmann (Koch und Kellner). Dabei stand der Ausbildner und Küchenchef Georg Bläuel voll hinter ihm. „Er gab mir viele Tipps und Tricks und erklärte, auf was alles Acht gelegt werden muss“, erzählt Marichowski im NÖN-Interview.

Der Junior Skills Wettbewerb am 4. Oktober fand in der Landesberufsschule Waldegg statt. In der Kategorie Küche traten ca. 20 Teilnehmer an. Sie hatten insgesamt vier Stunden Zeit, um ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Dabei war im Grundwarenkorb für die Vorspeise eine Lachsforelle, für den Hauptgang Ente, Rotkraut und Erdäpfel sowie für das Dessert Buttermilch, Birne und Karamell. Zwei Prüfer beurteilten alle Gerichte.

Bei der anschließenden Siegerehrung konnte Lukas Marichowski den ersten Platz machen. Ausbildner Georg Bläuel ist mehr als zufrieden: „Wir sind mächtig stolz, dich im Team zu haben, Lukas.“

Im nächsten Jahr im April findet der Bundeswettbewerb „Austria Skills“ in Villach statt, dort haben die besten Drei aus jedem Bundesland Fixplätze. „Natürlich werde ich auch dort mein Können zeigen“, freut sich der junge Koch bereits jetzt schon.

Marichowski ist froh, diese Lehre ergriffen zu haben: „Jeder Tag ist unterschiedlich mit neuen Herausforderungen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, es ist genau mein Beruf, bei dem ich mich kreativ entfalten kann. Außerdem habe ich mit dem Berghotel Tulbingerkogel, dem Chef und meinem Team eine besonders tolle Lehrstelle.“

