Ein Sommerreigen an Kultur in Zwentendorf

Werbung

Zum Start der Reihe „Sommer im Gastgarten“ war Thomas Stipsits in Zwentendorf und kredenzte zum Jubiläum seine „Stinatzer Delikatessen“.

Initiator geschäftsführender Gemeinderat Manfred Bichler hat in den letzten 25 Jahren viele Kabarettisten begleitet. Auch Thomas Stipsits gab sein Kabarettdebüt in Zwentendorf bereits vor 20 Jahren. Da stand er in der „Langen Nacht des Kabaretts“ das erste Mal auf der Donauhofer Bühne.

Sichtlich berührt war Manfred Bichler über die Dankesworte von Bürgermeisterin Marion Török.

Zum Abschied meinte Stipsits: „Diese gemeinsam erlebten Augenblicke der Vorstellung hier im Gastgarten sind einzigartig und werden in dieser Form nie mehr stattfinden.“

„DIE3“ folgen mit ihrem Konzert - eine Mischung aus Austropop, Volkspop und Austrorock - am 22. Juli um 20 Uhr.

Pimpfy & friends treten mit ihren Gassenhauern und Raritäten aus Pop, Rock und Blues am 29. Juli auf.

Das Benefiz-Kabarett mit Fredi Jirkal, Pepi Hopf, Gerald Fleischhacker und Martin Kosch am 8. August schließt den Sommerreigen ab. Vorverkaufsstellen sind: Gemeindeamt Zwentendorf, Donauhof Zwentendorf, Spar Augstaller in Zwentendorf, ADEG-Haferl in Atzenbrugg, Gsund´s Eck beim Römertor in Traismauer oder online: Ö-Ticket.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.