Egal ob gemeinsam als „Die Hektiker“, oder jeder für sich: Viktor Gernot, Fifi Pissecker, Florian Scheuba und Werner Sobotka sind fixe Bestandteile der österreichischen Kabarett- und Kulturszene. Die NÖN sprach mit Florian Scheuba über den bevorstehenden Tulln-Auftritt der Truppe am 11. September auf der Donaubühne.

NÖN: Wie ist es, nach all Ihren anderen Kabarett- und Kleinkunstaktivitäten zu ihren Anfängen bei den Hektikern zurückzukehren?

Florian Scheuba: Es ist wie Freunde treffen, oder wie wenn man als Bergsteiger unterwegs ist: Man kehrt immer wieder gerne ins Basislager zurück, wo es nett und gemütlich ist und man einfach Spaß miteinander hat. Das ist keine Verpflichtung, sondern wir machen das, weil wir Lust und Laune haben. Das hat sehr improvisatorischen Charakter und ist jedes Mal etwas Neues. Da steckt kein großer Masterplan dahinter, es ist eher wie eine Session bei Musikern. Und es ist auch nicht das Gleiche wie bei „200 Jahre die Hektiker“, als wir alle vier 50 wurden.

Damals sagte Viktor Gernot zur Auswahl: „Wir haben alle gesagt, welche unsere Lieblingssketches sind, was wir uns wünschen… und dann hat der Flo gesagt, was wir spielen“ — war das wieder so?

(lacht) Da ist etwas Wahres dran. Aber es sind auch Nummern dabei, die die anderen ausgesucht haben, beispielsweise „Der Herr von oben“, eine Spielszene von zeitloser Schönheit, an die ich mich selbst gar nicht mehr erinnert habe.

„Wir haben mit 16 Jahren als Schülerkabarett begonnen und den Spirit, dass es im Kern ums Spaßhaben geht, haben wir uns erhalten.“

Apropos zeitlose Schönheit: Gibt es Sketches oder Nummern, die heute nicht mehr funktionieren?

Mitte der 90er-Jahre, als die Doppelconférencen in der ZiB2 begannen, habe ich mir überlegt, dass der nächste Schritt wäre, die Nachrichten zu singen und zu tanzen. Fifi Pissecker und Werner Sobotka haben das umgesetzt und eine Choreographie hingelegt… da kann ich nur sagen: Respekt! Das würde heute vermutlich wegen unseres körperlichen Zustandes nicht mehr so leicht gehen.

Haben Sie einen Lieblingssketch?

Das variiert stark. Es sind immer wieder andere Dinge, aber vor allem solche, bei denen es nicht nur ums Blödeln geht, sondern wo auch Inhalte mittransportiert werden. Und dass das gar nicht so wenige sind, das ist rückblickend doch tröstlich.

Gibt es auch Dinge aus den Anfangstagen am Mödlinger Gymnasium, die diesen Test bestehen?

In die 200 Jahre-Abende hatten wir aus nostalgischen Gründen noch die Führerschein-Nummer aus dieser Zeit aufgenommen. Jetzt haben wir keine uralten Sketches mehr dabei, aber das war nicht gezielt geplant, sondern hat sich so ergeben. Wir haben mit 16 Jahren als Schülerkabarett begonnen und den Spirit, dass es im Kern ums Spaßhaben geht, haben wir uns erhalten. Zu einem gewissen Grad war es ein Erwachsenwerden in der Öffentlichkeit und im Lauf der Jahre haben wir begonnen auch Themen zu transportieren, die uns ein Anliegen waren.

„Gerade jetzt, wo wir nicht so häufig gemeinsam spielen, müssen wir selbst leichter lachen.“

Es klang auch einmal an, dass Sie vier sich gerne gegenseitig aus dem Konzept bringen…

Ja, da haben wir uns schon einen Sport daraus gemacht. Gerade jetzt, wo wir nicht so häufig gemeinsam spielen, müssen wir selbst leichter lachen. Andererseits merken die Leute dadurch, dass wir wirklich noch Spaß daran haben.

Wer ist Meister dieser Disziplin?

Am leichtesten ist wohl der Fifi aus dem Konzept zu bringen. Wir haben bemerkt, dass er beginnt sich mit dem Daumen über der Oberlippe zu kratzen, wenn er mit dem Lachen kämpfen muss.

Auf Youtube findet man gar nicht sooo viel über die Hektiker, aber im ORF-Archiv gibt es umfangreiches Material von den Anfängen bis heute…

Wir haben damals wirklich viel gemacht, daher gibt es ein ganzes Potpourri an Fernseh- und Radio-Auftritten. Nachdem wir nur sehr schwer unter Kontrolle zu halten waren, haben wir sogar bleibende Spuren hinterlassen: Die Ö3-Mittagssendung „Freizeichen“ mit Nora Frey durfte nach unserem Besuch nie wieder live sein.