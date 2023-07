Zwentendorf: Gery Seidl eröffnet Sommer im Garten

Seit 2021 gibt es Sommerkabaretts im Gastgarten im Donauhof Zwentendorf. Kulturreferent Manfred Bichler lädt dazu immer besondere Kabarettisten ein. Nach der Absage von Alex Kristan eröffnet am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr, Gery Seidl in „Beziehungsweise“ die Gartensaison mit einer Geschichte aus dem Leben. Trügerisch der Anschein, dass heute einmal so ein Tag ist, der ereignislos vor sich hin chillt. Man wiegt sich in scheinbarer Sicherheit, bis – Patsch - die Türe aufgeht und sich die Welt plötzlich im rechten Winkel dreht.

Karten gibt es im Vorverkauf am Gemeindeamt, Donauhof, SPAR-Augstaller, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck Traismauer, oeticket.com und www.zwentendorf.at/kartenreservierung.