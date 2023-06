Sommer-Kabaretts in Zwentendorf

Der Sommer 2023 im Gastgarten vom Donauhof in Zwentendorf steht vor der Tür und verspricht unterhaltsam zu werden. Der erste Abend im Juni mit Alex Kristan und seinen 50 Shades of Schmäh ist längst ausverkauft.

Einen Monat später, am 21. Juli, surft um 20 Uhr Gery Seidl „Hochtief“ auf den Wellen des Lebens. Und nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt wird Omar Sarsam am Freitag, 28. Juli, um 20 Uhr, die „Sonderklasse“ in den Gastgarten bringen.

Kartenreservierung telefonisch oder online unter 02277 2209 31 oder www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Karten im Vorverkauf gibt es am Gemeindeamt, im Donauhof, SPAR-Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer und oetickt.com.