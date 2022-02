Florian Klenk: Von Wühlmäusen und Hofnarren

Die Politik schreibt Geschichten, so bizarr, dass sie schon wieder lustig sind. Gemeinsam mit dem Kabarettisten Florian Scheuba sammelt der Journalist Florian Klenk Skurrilitäten des österreichischen Alltags. Ein Best of ist im Danubium zu sehen.

NÖN: Die Programmbeschreibung verspricht ein „pointiertes Gespräch über die politische Realität in Österreich.“ Dazu eine politisch aktuelle Frage: Welches Tier wären denn Sie?

Florian Klenk : (lacht) Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich eine kleine Wühlmaus.

Wegen der guten Spürnase?

Ja, genau. Eine Wühlmaus, die in diesen riesigen Bergen an Akten herumwühlt und immer wieder etwas findet.

Weil Sie immer etwas Neues finden, wie oft müssen Sie Ihr Programm umschreiben?

Wir spielen das Programm schon seit drei oder vier Jahren und ich kann sagen, das was wir vor drei Jahren gespielt haben, ist überhaupt nicht mehr dabei, weil sich wie bei einem Güterzug ständig neue Wagerl dranhängen. Alleine, wenn man die vergangenen Wochen Revue passieren lässt, da ist so viel passiert, dass wir eigentlich zwei Stunden durchspielen könnten. Die Politik schreibt uns das Programm selber. Wir bringen die Dinge in einem größeren Zusammenhang und gehen 20 Jahre zurück und zeigen, dass viele Figuren, in den letzten 20 Jahren immer wieder aufgetaucht sind. Die Bühne ist natürlich eine Form, den Leuten diese Sachen über das Schmiermittel des Humors sehr einfach zu erklären. Worauf wir aber Wert legen ist, dass alle diese Sachen Akteninhalt sind und wirklich stimmen. Wir erfinden nichts. Vielleicht spitzen wir es pointiert zu und machen uns satirisch lustig, aber im Grunde genommen ist alles wahr.

Alleine, wenn man die vergangenen Wochen Revue passieren lässt, da ist so viel passiert, dass wir eigentlich zwei Stunden durchspielen könnten

Sie sagen „versteckt hinterHumor“ – soll das Publikumeigentlich lachen oder weinen?

Beides. Das Publikum haut sich zum Teil ab, manchmal bleibt das Lachen im Hals stecken. Und manchmal wirds ganz still. Dann merke ich, die Leute haben verstanden, was da eigentlich gerade passiert in Österreich. Dann lachen sie wieder und die Meisten sagen: „Eigentlich dürften wir gar nicht lachen!“ Aber es ist so, wie es schon am barocken Hof war: Hin und wieder braucht man die Hofnarren, die die Wahrheit aussprechen dürfen.

Warum ist es wichtig, darüber zu sprechen?

Weil wir sehen, wie Leute, denen wir unser Geld, Macht und unsere Republik anvertrauen mit diesen Ressourcen umgehen. Wir haben viele Politiker, die damit gut umgehen. Aber wir haben auch verflucht viele Politiker in Spitzenpositionen, die mit der ihnen anvertrauten Macht nicht ordentlich umgehen. Und meine Arbeit als investigativer Journalist ist, nachzuwassern, was da schiefläuft. Das Kabarett hat die Verpflichtung in sehr pointierter Sprache den Leuten klar zu machen, was da passiert. Der investigative Journalist und der investigative Kabarettist sind ein Paar geworden, wir ergänzen uns da ganz gut. Florian Scheuba und ich spielen ein Doppelpass-Spiel und das gefällt den Leuten.

Das Kabarett hat die Verpflichtung in sehr pointierter Sprache den Leuten klar zu machen, was da passiert

Gibt es einen Unterschiedzwischen Florian Klenk, dem Journalisten und Florian Klenk, dem Kabarettisten?

Florian Klenk ist kein richtiger Kabarettist. Aber sagen wir mal so, wenn man den ganzen Tag sitzt und in diesen Akten liest, wenn man sieht, wofür die Republik Geld ausgibt und wenn man sieht, welche Minister sich Geld in die Tasche stecken und welche Politiker angeklagt werden, dann braucht man am Abend einen Ausgleich. Die einen gehen sich halt ansaufen und andere gehen mit Kabarettisten auf Bühnen und erzählen, was so los ist. Das hat für mich etwas Befreiendes, weil ich ein sehr humorvoller und lustiger Mensch bin. Das Lachen befreit. Einen Skandal aufzudecken, hat einen reinigenden Moment. Aber auch darüber zu lachen.

Hat man irgendwann alleserlebt?

Nein. Ich glaube nur immer, dass es so weit ist. Ich dachte die Beinschab-Studie, die den Bundeskanzler für 155.000 Euro mit einem Dachs, einem Eichkatzerl, einem Pfau und einem Delfin vergleicht, war das Ultimative, das man sehen kann. Kurz darauf kommt der Sideletter und kurz darauf die zweite Anklage gegen Heinz Christian Strache. Es hört nie auf, es ist nie zu Ende. Das ist schon erstaunlich in diesem Land. Und wir reden seit 20 Jahren von den gleichen Figuren und wir zeigen auf, wie sie sich sozusagen durch alle Korruptionstatbestände fressen.

Die NÖN verlost 2x2 Karten für Ihr Kabarett. Warum sollen unsere Leserinnen und Leser am Gewinnspiel teilnehmen?

Naja erstens erfahren die Leserinnen und Leser auch ein bisschen etwas über die NÖN (lacht.) Früher die Erwin Pröll-Prawda, aber das hat sich jetzt geändert. Die Leute müssen kommen, weil sie die Dinge über NÖ erfahren, die man in niederösterreichischen Medien gar nicht hören würde, in NÖ gibt es ja nicht einmal eine Tageszeitung. Außerdem erfahren die Leute, wie ich die Erwin Pröll-Privatstiftung wirklich aufgedeckt habe. Das ist ein schönes Geheimnis, das werde ich in Tulln lüften. Wir lesen die neuesten Chats vor und die schönsten Scheinrechnungen. Wir haben ganz viel neues Material.

Wie viele Akten stecken hinter so einem Kabarettabend?

In Summe sind das schon tausende Seiten, die ich gelesen haben, auch im Laufe meines Berufs. Ich erzähle ja auch aus einem Vierteljahrhundert journalistischem Leben. Es sind viele schöne kleine Details, wo die Leute die Augenbrauen hochziehen und sagen werden: „Das gibt’s doch gar nicht!“ Da sind auch große Tullner Momente dabei: Wenn es Tulln nicht gäbe, hätten wir keine BMI-Chats.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden