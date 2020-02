Kulturreferent Manfred Bichler versucht seit 23 Jahren ausgewogenes Kabarett auf die Kleinkunstbühne zu bringen. Das Programm 2020 ist nicht nur ausgewogen, sondern vollgespickt mit klingenden Namen. Das führt dazu, dass die Programme mit Klaus Eckel am 31. Jänner, Gery Seidl am 14. Februar und das Benefiz am 16. April mit Herbert Steinböck, Gerold Rudle, Thomas Stipsits und Mike Supancic seit Wochen ausverkauft sind.

Am Programm stehen am

28. 2. Lydia Prenner-Kasper - Krötenwanderung,

13. 3. Weinzettl&Rudle - Zum x-ten Mal,

27. 3. Heilbutt&Rosen - Wer will mich .... noch,

3. 4. Angelika Niedetzky - Pa thos und

24. 4. Fredi Jirkal - Wechsel- jahre.

Für die kleinen Gäste spielt Caroline Vasicek am 26. April ein Kindertheater.

Karten gibt es am Gemeindeamt, im Donauhof, Spar-Augstaller, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer, NÖN-Ticket und Ö-Ticket.