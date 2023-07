Kulturkreis Neuaigen: „Wenn jemand eine Reise tut...“

Nach mehrjähriger Pause meldet sich der Kulturkreis Neuaigen wieder mit voller Kraft zurück. Das neue Programm mit dem Titel „Wenn jemand eine Reise tut…“ bietet an sechs Terminen viele selbstgeschriebene und unterhaltsame Darstellungen.

Ob die Golden Girls nicht schon eher grau als Gold sind, wie man vom Waldsee nach Hawaii kommt, in tropischen Gefilden die Selbsterkenntnis finden kann, was Frau Spira am Würstelstand über Pepperls Kur erfährt, oder, ob Romeo und Julia heutzutage ebenso zueinander finden würden? Es kann jedenfalls ein amüsanter Abend mit vielen Highlights erwartet werden.

Die Termine sind 3. bis 5., sowie 10. bis 12. August, jeweils um 19.30 Uhr im ehemaligen Gasthaus Neunteufel in Neuaigen. Der Eintritt ist kostenfrei, aber Spenden werden gerne gesehen. Es gibt zwar keine Tickets, Platzreservierungen sind jedoch unbedingt erforderlich - entweder telefonisch oder per SMS an 0699 10323474.