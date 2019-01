„Zwei sind nicht zu bremsen“ - das klingt nicht nur wie ein Bud Spencer und Terrence Hill-Film, es ist auch einer und außerdem der Titel des aktuellen Kabarettprogramms von Clemens Haipl und Herbert Knötzl. Am Donnerstag, 31. Jänner, sind die beiden damit im Danubium zu Gast. Wer schon 2017 bei „Dackeln im Sturm“ dabei war, wird zurecht vermuten, dass es wieder ein absurd bis skurril komischer Abend werden könnte.

„Wir halten an unserem bewährten System fest. Clemens und ich schlüpfen in verschiedene Rollen, es wird wieder einige Kostümwechsel geben und ich werde auch versuchen, die Fahne für den Tanz hoch zu halten“, verspricht Herbert Knötzl. Im Pressetext heißt es: Haipl und Knötzl sind dem Heimtierhandel verbunden geblieben und widmen Zeit und Liebe der Aufarbeitung von Alltagsdramen, die im Zoohandel verortet sind. Action und Abenteuer sind den beiden Publikumslieblingen nach wie vor ein Anliegen, und so werden harte Kampfszenen und historische Dramen in Dialog und Tanz intensiv verarbeitet …

„Die Grundidee ist: Es soll lustig sein“, erklärt Knötzl. Wer also etwas mit dem Humor anfangen kann, den die beiden Stegreifkünstler seit 1995 mit ihrer Radiosendung „Projekt X“ auf FM4 hegen und pflegen, wird viel zu lachen haben.

Für den Auftritt in Tulln verlosen E&A und die NÖN 2x2 Tickets. Wer am Freitag, 25. Jänner, ab 9 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.