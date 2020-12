2020 war, so viel darf man wohl vorwegnehmen, kein lustiges Jahr. 2021 soll, zumindest in der Bezirkshauptstadt, ganz anders werden. TullnKultur wertet den ohnehin schon üppigen Musiksommer auf der Donaubühne um einen fetten Kabarett- und Comedy-Schwerpunkt auf.

Thomas Peischl Dieses Lachen brauchen wir

„Was wir im vergangenen Sommer ausprobiert haben, wollen wir 2021 mit einem groß angelegten internationalen Programm fortsetzen“, erklärt Kulturmanager Erich Schindlecker, „es handelt sich sozusagen um einen programmtechnischen Lotto-Sechser der Kabarett- und Comedy-Szene.“

„Dazu haben wir meist auch noch den Westwind, der das Areal hervorragend belüftet und Aerosole zuverlässig abtransportiert.“ Erich Schindlecker

So werden ab Ende Mai auf der idyllisch gelegenen Flussbühne neben heimischen Publikumslieblingen wie Thomas Stipsits, Viktor Gernot, Gery Seidl oder Alex Kristan auch Topstars der internationalen Szene wie Eckhart von Hirschhausen, Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, Martina Schwarzmann oder Kaya Yanar auftreten.

„Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn einige dieser Künstler damit Tulln für sich entdecken und später mit neuen Programmen wiederkommen“, hofft Schindlecker. So wie das ja auch bei so manchen ihrer Musikerkollegen in der Vergangenheit schon vorgekommen sei.

„Wir alle hoffen voller Vorfreude auf den nächsten Sommer“, sagt Schindlecker, „und egal ob eine Impfung verfügbar sein wird oder nicht, wenn irgendwo ein Programm möglich sein wird, dann bei uns.“ Die einzigartige Lage, die großzügigen Platzverhältnisse an der frischen Luft und ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept machten es auf der Donaubühne schließlich auch im schwierigen Sommer 2020 möglich, ein Spezialprogramm auf die Beine zu stellen. „Wie schon der Name des Wiener Stadtoriginals Waluliso zeigte: Es braucht Wasser, Luft, Licht und Sonne. Dazu haben wir hier bei uns an der Tullner Donaulände meist auch noch den Westwind, der das Areal hervorragend belüftet und Aerosole zuverlässig abtransportiert“, erläutert Schindlecker.

In Kombination mit den Konzerten, die aus diesem Jahr vollständig auf das kommende verschoben werden musste (von Martin Grubinger über Hubert von Goisern bis zum Herbert Pixner Projekt), wird 2021 das umfangreichste Programm der Donaubühnen-Geschichte geboten.