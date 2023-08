Unterhaltsames Stück in Neuaigen

Die zahlreich erschienenen Gäste, die den Saal bis auf den letzten Platz füllten, mussten sich des öfteren krümmen vor Lachen, so witzig und hervorragend vorgetragen waren die einzelnen Auftritte des Kulturkreises. Mit dem Thema Reisen beleuchteten die Künstlerinnen und Künstler nicht nur die Thematik des auf Urlaub fahren, sondern auch die generelle Reise durchs Leben. So waren Szenen im Altersheim, aber auch bei der Geburt im Stück inkludiert.

Bei den Witzen selbst hatte der Kulturkreis sowohl politische und themenspezifische, als auch ortsspezifische auf Lager. Man schaffte es immer wieder, eine Verbindung zum Ort Neuaigen herzustellen. Der Waldsee mit seinem Zaun rund um die Siedlung bot hier besonders Potenzial.

Die bunt zusammengewürfelte Gruppe, die in jeder Altersgruppe auf Künstlerinnen und Künstler zurückgreifen kann, führt auch am Wochenende, 10., 11. und 12. Julis, wieder in Neuaigen im ehemaligen Gasthaus Neunteufel ihr Stück auf.

Eine Platzreservierung ist notwendig. Kontakt: 0699/ 10323474.