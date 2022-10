Viele Wege zur Zärtlichkeit: Christoph Fritz in Tulln

Am Samstag, 15. Oktober, spielt Christoph Fritz im Danubium sein neues Programm „Zärtlichkeit“. Es ist das bisher zweite des 28-Jährigen, der noch jünger aussieht als er ist, was er in seinem Debüt „Das jüngste Gesicht“ auch trefflich zu nutzen wusste. Im Lauf der letzten Jahre trat er damit mehr als 200 Mal auf und das mit großem Erfolg. Wie gestaltete sich da die Arbeit am zweiten Programm, von dem es ja oft heißt, es sei das schwierigste?

„Es war gar nicht so furchtbar wie befürchtet. Ich bin nicht monatelang wach gelegen, höchsten wochenlang“, sagt Fritz im Gespräch mit der NÖN. Die berüchtigte „Angst vor der leeren Seite“ habe er nicht gekannt, wohl aber jene davor, dass das, was er schreibt, nicht lustig genug sein könnte.

Pointen-Korrektur und Humor beim Urologen

Nach Leseproben vor Kolleginnen und Kollegen („Sie haben oft an anderen Stellen gelacht als das ,normale‘ Publikum.“), mehreren Vorpremieren, einigen Text-Straffungen und kleinen Änderungen fasste Fritz Vertrauten in die neuen Texte: „Obwohl es schön wäre, wenn Word am Laptop eine Pointen-Korrekturfunktion hätte und gute grün und schlechte rot unterwellen würde“.

So wie es im neuen Programm darum geht, dass man die titelgebende Zärtlichkeit oft an unerwarteten Orten findet, bringt Fritz Humor in Situationen, die man nicht auf Anhieb als lustig empfindet, etwa einen Besuch beim Urologen (eine Sequenz aus Zärtlichkeit, die bereits auf Youtube verfügbar ist). „Ja, das fußt auf einer wahren Begebenheit, die einer leichten Hypochondrie meinerseits geschuldet ist“, sagt der Kabarettist. Im Kern habe sich die Begebenheit tatsächlich so zugetragen, aber er habe auch Einiges dazu gedichtet.

Zur hypochondrischen Neigung gesellt sich eine gehörige Portion „Verkopftheit“. Fritz: „Damit komme ich im Alltag in den Genuss von eigenartigen Situationen, die andere ganz souverän handeln würden.“

Die eigentliche Premiere von „Zärtlichkeit“ fand in Wien statt. Erstens hat Fritz seinen Lebensmittelpunkt vor zwei Jahren dorthin verlagert, zweitens konnte er sich in seiner Anfangszeit in der Bundeshauptstadt auf offenen Bühnen erproben, aber: „Ich fühle mich nach wie vor als Niederösterreicher, das bekommt man nicht so schnell raus aus mir.“

