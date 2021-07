Alex Kristan tourt mit seinem dritten Soloprogramm „Lebhaft-Rotzpipn forever“ durch Österreich und kam – diesmal Open Air - in den neu angelegten Garten vom Donauhof.

Eigentlich wäre der Termin schon im April gewesen, doch Corona hat es verhindert. So machte Kulturreferent Manfred Bichler aus der Not eine Tugend und erfand das Sommerkabarett. Nach Kaufmann&Herberstein sowie Floh&Wisch zeigte Alex Kristan alle Facetten seiner sich immer mehr aufschaukelnden Verhaltenskreativität. Die rund 400 Gäste waren begeistert und der Abend gelungen.

Von jungen Talenten bis zum Grandseigneur

Der zweite Teil des Sommerkabaretts im Garten vom Donauhof geht mit der Langen Nacht des Kabaretts am Mittwoch, 28. Juli, mit jungen Talenten in Szene. Sonja Pikart verbindet komödiantisches Talent mit intelligenten und frechen Pointen, BE Quadrat sind rasantes, mitreißendes und unterhaltsames Musikkabarett und Jo Strauss ist eleganter Lyriker und Liedermacher mit poppigem Gespür für schöne Klänge und Didi Sommer erzählt Geschichten ganz nahe an den Menschen.

Die in Zwentendorf gut bekannte Kabarettistin Eva Maria Marold wird am 29. Juli ihr Programm „Vielseitig Desinteressiert“ zeigen und am 30. Juli kommt der Grandseigneur des Kabaretts Lukas Resetarits mit „Das Letzte“.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr bei freier Platzwahl. Die Veranstaltungen finden im Garten vom Donauhof statt, bei Schlechtwetter im großen Saal. Die 3G-Regel wird streng überprüft. Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt, im Donauhof, bei SPAR-Augstaller, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund´s Eck Traismauer und Öticket.