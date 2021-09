Gemeinsam mit dem Gründungsfest „100 Jahre Heimkehrer-Kameradschaftsbund Feuersbrunn-Wagram“ wurde am Sonntag auch das Hauptbezirkstreffen des ÖKB veranstaltet. Die Feldmesse beim Kriegerdenkmal zelebrierten Pfarrer Martin Müller und Diakon Franz Vala. Der Musikverein Feuersbrunn-Wagram umrahmte Messe und anschließenden Festakt musikalisch.

Zum Hauptbezirkstreffen begrüßte ÖKB-Hauptbezirksobmann Andreas Schlüsselberger und hieß an der Spitze zahlreicher Ehrengäste ÖKB-Landespräsident Josef Pfleger sowie Grafenwörths Bürgermeister Alfred Riedl willkommen. „Aufgrund der Pandemie war dieses Treffen eine besondere Herausforderung.“

„Fahnenpatinnen sind treue Seelen des Ortsverbandes.“ Alfred Frauenwieser

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Karl-Josef Weiss befasste sich mit der Frage: „Was ist der ÖKB heute?“ Vom reinen Gedenken der an die Opfer der Weltkriege sei heute das soziale Engagement dazugekommen. „Der Kameradschaftsbund setzt sich auch für ein starkes und einsatzfähiges Bundesheer ein“, so Weiss. Wie Bürgermeister Riedl ausführte, sei der ÖKB ein Mahner, die Welt ein Stück besser zu gestalten.

Oberst Reinhard Kraft dankte dem ÖKB für sein Engagement, eine Trendwende beim Bundesheer einzuleiten. Neubeschaffungen und Verbesserungen an der Infrastruktur zeigen, „dass es mit dem Heer wieder in die richtige Richtung geht.“

Helga Wimmer, Herta Bauer, Renate Dinterer und Maria Urban wurden mit dem Landes-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet. Rapp

Grußworte der Kameradschaft Feldmarschall Radetzky überbrachte deren stellvertretender Zentralobmann Alfred Reisinger. Er lud gleichzeitig zur Radetzky-Feier am Heldenberg am Sonntag, 12. September, ein.

Landespräsident Josef Pfleger ging auf die Entstehung der Kameradschaftsverbände ein. Der ÖKB Feuersbrunn-Wagram sei einer der ersten Ortsverbände gewesen, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurden.

„Heute ist der ÖKB eine Wertegemeinschaft. Dieses soziale Engagement wird in Feuersbrunn gelebt“, so Pfleger. Dann erfolgte die Ehrung der vier Fahnenpatinnen Herta Bauer, Renate Dinterer, Maria Urban und Helga Wimmer. Sie wurden mit dem Landes-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

„Sie sind die treuen Seelen unseres Ortsverbandes“, so Feuersbrunn-Wagrams ÖKB-Obmann Alfred Frauenwieser.

Abschließend bedankte sich der Obmann des jubilierenden Ortsverbandes für die Unterstützung der Gemeinde bei der Restaurierung des Kriegerdenkmals und Anschaffung der neuen Fahne. Und er dankte Theresia und Richard Benninger für die Pflege des Feuersbrunner Kriegerdenkmals.