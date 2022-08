Der Tag, als alles im Wasser versank: Das Hochwasser 2002

Werbung

Es begann in der Nacht zum 7. August 2002: Das Hochwasser kam in zwei Wellen. Zuerst entlang des Kamps. Und dann, als die Aufräumungsarbeiten bereits begonnen hatten, führte neuerlicher starker Regen zum gewaltigen Hochwasser an der Donau. Fast zwei Wochen dauerte die Katastrophe an, erst am 15. August ging das Wasser überall zurück.

Öffnung des Damms mittels Sprengung angedacht

Weil der Donau-Hochwasserschutzdamm Tullnerfeld Nord im Jahr 2002 in seiner gesamten Länge nahezu fertiggestellt war, kam es in einigen Ortschaften zu einer noch gewaltigeren Katastrophe.

Die Wassermassen, die über den Kamp in die Gemeinden Grafenwörth, Kirchberg und Königsbrunn gelangten, wurden vom Damm daran gehindert, zur Donau abfließen zu können, verursachten gewaltige Überflutungen. Nicht zuletzt deshalb gab es etwa in der Kirchberger Katastralgemeinde Winkl die Forderung, den Damm zur Donau hin aufzubrechen, um die Wassermassen abfließen lassen zu können.

Diese Dammöffnung mittels zweier Bagger wurde allerdings erst mit Verspätung und auf massives Drängen des damaligen Obmannes des Donau-Hochwasserschutzes Tullnerfeld Nord und Winkler Ortsvorsteher Franz Berthiller durchgeführt. Dabei wurde im Vorfeld heftigst diskutiert. Sogar eine Öffnung des Dammes mittels Sprengung oder Beschuss mit einem Bundesheerpanzer wurde angedacht.

Evakuierungen waren ebenfalls notwendig

Auch zu notwendigen Evakuierungen kam es. So mussten etwa in der Großgemeinde Grafenwörth 1.200 Menschen ihre Häuser verlassen, in Gigging und Winkl waren es fast 700 Personen, die in der Wagramhalle, in der Volks- und Hauptschule sowie bei Verwandten untergebracht wurden.

Das Jahrhunderthochwasser vom August 2002 wird vor allem den Betroffenen immer in Erinnerung bleiben. Aber wohl auch die vielen Hilfsaktionen und Arbeitseinsätze, die damals geleistet wurden – während des Hochwassers und auch noch Wochen später.

Kirchberger Ortsgemeinde Winkl war arg betroffen

Besonders betroffen war damals die Kirchberger Ortsgemeinde Winkl. Kein einziges Haus im Ort blieb vom Wasser verschont. Franz Berthiller war Ortsvorsteher, versuchte sich für seine Mitbewohner einzusetzen, ist aber mitunter auch an behördlichen Maßnahmen gescheitert. Als Obmann des Hochwasserschutzes Tullnerfeld Nord konnte Berthiller in den Jahren nach 2002 viel erreichen. In den Damm bei Frauendorf wurden Sieltore bzw. Klappen eingebaut, die sich bei Wasserdruck automatisch öffnen und so ein Abfließen von Hochwässern in beiden Richtungen ermöglichen. Dass es in Winkl zu Überflutungen wie 2002 kommt, sollte damit der Vergangenheit angehören.

Ein großes Thema war im August 2002 auch die Fertigstellung des Hochwasserschutzes Tullnerfeld Nord. Heute wird dieser Damm, der ab 2013 auch zusätzlich erhöht wurde, jährlich kontrolliert. Ausgelegt ist der Damm auf ein 100-jähriges Hochwasser der Donau bzw. 300-jähriges des Kamps.

„Besonders muss jenen Gemeinden der Region gedankt werden, die immerhin 20 Prozent jener 30 Millionen Euro aufgebracht haben, die zum Bau des Hochwasserschutzes notwendig waren“, erklärt Franz Berthiller.

Keine Angst vor einem weiteren Hochwasser

Einer, der vom hochwassersicheren Kirchberg am Wagram nach Altenwörth, direkt an den Donaualtarm, übersiedelte, ist der ehemalige Kirchberger Vizebürgermeister Klaus Schwab. Über seine Beweggründe sagt er: „Das Haus in Altenwörth hatten wir bereits seit Anfang der 70er-Jahre. Also sind wir 2008 hierher übersiedelt.“ Angst vor künftigem Hochwasser kennen Klaus Schwab und seine Familie nicht. „Unser Haus steht an einem der höchsten Punkte Altenwörths, da war fast alles trocken.“

Probleme haben nur in vielen Kellern die aufgeschwommenen Öltanks verursacht, die durch das Wasser aus der Verankerung gerissen wurden.

Einsatzleiter hatte selbst Hochwasser im Haus

„Rund 2.700 Einsatzkräfte waren damals in der Marktgemeinde Grafenwörth stationiert“, erinnert sich Friedrich Ploiner. Er war als Kommandant der Feuerwehr Grafenwörth 2002 20 Tage lang als Einsatzleiter rund um die Uhr aktiv. Den Einsatz der Feuerwehrleute, Bundesheerangehörigen und anderer Blaulichtorganisationen hatte er zu koordinieren.

Dabei war Friedrich Ploiner selbst vom Hochwasser betroffen, der Keller seines Wohnhauses geflutet. „Mit der Feuerwehrzille bin ich selbst gegen die Fassade unseres Hauses geprallt. Die Lücke sieht man heute noch“, verrät er schmunzelnd der NÖN.

Hilfsbereitschaft und bleibende Freundschaften

Hilfsaktionen zugunsten der Hochwasseropfer wurden bereits Mitte August 2002 gestartet. Viele Großspender brachten Haushaltsgeräte, Baumaterialien und andere Hilfsgüter in die Region. Aber auch private Initiativen gab es. So initiierte die Feuersbrunner Heurigenwirtin Maria Urban eine Tombola für die Hochwasseropfer.

Aus dieser großen Welle der Hilfsbereitschaft heraus sind auch Freundschaften fürs Leben entstanden – zwischen Betroffenen und Helfern, aber auch zwischen Institutionen. So hat sich eine Partnerschaft der Feuerwehr Grafenwörth mit der von Villach-Völkendorf entwickelt. „Damals hatten die Kameraden aus Kärnten einen längeren Einsatz in Niederösterreich“, erinnert sich der frühere Grafenwörther Feuerwehrkommandant Friedrich Ploiner.

„Neben diversen Gerätschaften hatten die Kameraden auch eine zünftige Jause und viel positive Energie mit im Gepäck“, sagt Ploiner. Gerade Letzteres haben die Menschen in den Gemeinden Grafenwörth, Kirchberg und Königsbrunn damals dringendst gebraucht. Erst vor wenigen Wochen feierte die Feuerwehr Villach-Völkendorf das 141. Gründungsfest. Da durfte eine Delegation der Kameraden aus Grafenwörth nicht fehlen.

