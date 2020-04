Mehr als 275.000 Personen haben bereits die Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ unterzeichnet. Sie unterstützen damit eine Landwirtschaft, welche die Bedürfnisse von Bauern und die der Natur in Einklang bringt. Auch GLOBAL 2000 vertritt die Meinung: „Wer unsere Nahrungsmittelversorgung langfristig sicherstellen will, der muss das Insektensterben stoppen“ und begleitet diese Initiative mit der Kampagne „Bauer sucht Biene“. Österreichische Landwirte beteiligen sich an der Umsetzung.

Einer von ihnen ist Alfred Grand. Der Biobauer setzt sich schon länger für biologische Vielfalt und Klimaschutz ein. „Als Bauern haben wir die Möglichkeit, Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig die Artenvielfalt ist, wie wichtig die Bienen sind. Was wir Bauern machen, ist nicht nur Lebensmittel zu produzieren, sondern unseren Planeten zukunftsfähig zu erhalten. Deswegen ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Nicht nur für uns, sondern auch für zukünftige Generationen. Darum habe ich mich auch sofort in den Dienst dieser Kampagne gestellt“, erklärt Grand seine Beweggründe.

„Die größten Potenziale zur Förderung der Artenvielfalt und zur Reduktion von Treibhausgasen liegen in der Landwirtschaft“, sagt der GLOBAL 2000-Umweltchemiker Helmut Burtscher-Schaden. „Damit aber Bauern diese Potenziale in der täglichen Praxis umsetzen können, braucht es geeignete wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik der EU muss daher gezielte ökonomische Anreize für biodiversitäts- und klimafreundliche Produktionsweisen schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Landwirtschaft gegenüber der Agrarindustrie stärken.“