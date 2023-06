Neue Betreuerin der Kapelle Atzelsdorf

Im Rahmen einer Maiandacht wurde vor kurzem Leopoldine Jäger als Betreuerin der Kapelle Atzelsdorf verabschiedet. Frau Jäger, Gattin des früheren Bürgermeisters, hat sich seit Jahrzehnten mit viel Hingabe und Verlässlichkeit um die Kapelle gekümmert und beispielsweise für die Reinigung und den Blumenschmuck gesorgt. Jetzt hat sie ihr „Amt“ übergeben, und zwar an Andrea Schuster, die diese Aufgabe nunmehr übernimmt. Pfarrer Jan Dudka und Bürgermeister Bernhard Heinl dankten sowohl Frau Jäger für ihr jahrzehntelanges Wirken, wie auch Andrea Schuster für die Bereitschaft, die Betreuung der Kapelle zu übernehmen. „Die Kapelle in Atzelsdorf ist ein Symbol für Dorfgemeinschaft und unsere christlichen Wurzeln. Ein großes Danke allen, die sich hier so vorbildlich einbringen“, so Bürgermeister Heinl.