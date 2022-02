Blasmusiker im Bezirk Tulln: Neustart mit Paukenschlag

Ohne sie bleibt es still: Knapp zwei Jahre lang bremste Corona die Musikkapellen im Bezirk aus. „Es war natürlich eine schwierige Zeit – wochen- und monatelang war es nicht möglich, gemeinsam zu spielen, zu proben und Auftritte zu absolvieren“, resümiert Bernhard Hilbinger, Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Tulln-Korneuburg.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Lichtblicke bot der Sommer, die Musiker wurden erfinderisch: „Wir haben jede Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen genutzt. Viele Vereine haben Proben im Freien durchgeführt. Es sind auch innovative Projekte mit digitalen Medien entstanden, manche waren da sehr kreativ.“

Die geleisteten Stunden zur Traditionspflege können nur durch ehrenamtliche Vereine geleistet werden.“ johannes dorn Blasmusik Königstetten

Die originellen Ideen waren vor allem für die Jugend wichtig. Hilbinger: „Im Nachwuchsbereich waren wir bemüht, so gut es geht Proben und Auftritte zu organisieren. Die Lockdown-Monate haben natürlich auch hier Spuren hinterlassen, manche haben aufgehört. Doch großteils ist es gelungen, die Nachwuchsgruppen- und -orchester zu halten und die Kinder und Jugendlichen für das Musizieren zu motivieren.“

Das Lernen von Blasinstrumenten sei „generell in“. Wir bieten die Möglichkeit, dieses Hobby gemeinsam auszuüben, dabei Kameradschaft zu erleben und das eigene Können solistisch und im Ensemble zu präsentieren. Die Musikschulen haben beim Unterricht Überragendes geleistet, alle sind neue Wege gegangen“, lobt der BAG-Obmann.

Veranstaltungen in Planung

Jetzt heißt es, das Können zu präsentieren. Hilbinger: „Wir hoffen, wieder voll durchstarten zu können, sowohl in den einzelnen Vereinen als auch in der Bezirksarbeitsgemeinschaft. Wir planen das ,Spiel in kleinen Gruppen‘ im Mai, die ,Klangwerkstatt‘ im Juli, das Bezirksmusikfest in Michelhausen im September und die Konzertmusikwertung im November wie früher in gewohnter Weise durchzuführen.“ Hilbinger weiß: „Großteils ist die Stimmung gut, wir freuen uns, wieder miteinander zu musizieren und für unser Publikum aufspielen zu dürfen.“

Wieder durchstarten werden in Kürze die Stadtkapelle Tulln und das Jugendblasorchester Tulln. Mitte November des Vorjahres fand das letzte Konzert statt und seither war auch Probenpause.

„Wir freuen uns schon, dass wir mit Sicherheitsauflagen wieder loslegen können. Wir beginnen auch gleich am Faschingssamstag um 11 Uhr mit einem kleinen Platzkonzert am Hauptplatz Tulln, um wieder in Übung zu kommen. Sozusagen als kleiner Ersatz für den Faschingsumzug wo wir normalerweise auch immer vertreten sind“, kündigt die Obfrau Sonja Dlabka an.

Kein Nachwuchsmangel im Bezirk

Im April und Mai sind weitere Platzkonzerte am Hauptplatz geplant. Das hat die Stadtkapelle auch während der Pandemie so gehandhabt, als keine großen Konzerte indoor möglich waren und auch die Proben immer wieder für längere Zeit unterbrochen werden mussten. Hier waren kreative Lösungen gefragt und diese Konzerte sind gut angekommen.

„Nicht nur unsere Fans sind dafür extra auf den Hauptplatz gekommen. Auch den zufälligen Besuchern, die in Tulln etwas erledigen oder flanieren wollten, hat es sehr gut gefallen. So konnten wir sogar ein neues Publikum erreichen, das vielleicht sonst nicht zu einem Konzert von uns gekommen wäre“, sieht Dlabka die eine positive Seite.

An Nachwuchs mangelt es der Blasmusik in Tulln nicht. Es gibt ein großes Jugendblasorchester und die Kinder und Jugendlichen sind mit Begeisterung dabei: „Auch in der Stadtkapelle engagieren sich viele Jugendliche und haben viel Spaß am gemeinsamen Musizieren und der Gemeinschaft im Verein. Diese Gemeinschaft kam leider schon ein wenig zu kurz – aber wir haben durch coole Videoprojekte, etc. versucht, immer auch etwas Gemeinschaftsgefühl zu erhalten.“

Finanzierung der Vereinsarbeit als Dauerthema

Dlabka sieht in den neuen Medien eine Alternative für Auftritte. Es sei heute nicht mehr selbstverständlich, eine Blasmusik für ein Fest zu engagieren.

Ein Dauerthema ist die Finanzierung der Vereinsarbeit. Instrumentenankauf und Reparaturen, Noten, Bekleidung – da kommt einiges zusammen. Die Stadtkapelle hofft daher, dass nach mehrmaliger Verschiebung im Mai endlich ihr Musikfest, die Tullner Wiesn, wieder stattfinden kann.

Stammgäste und Spieler vermissen die Auftritte

Auf ein normales musikalisches Jahr hofft der Kapellmeister der Jugendkapelle Königstetten: „Wir proben momentan für ein Musikvermittlungskonzert. Die fehlenden Dämmer- und Frühschoppen vermissen jedoch nicht nur die Stammkapellen, sondern auch die Jugendlichen. Für diese ist das Erlebnis eines öffentlichen Auftrittes noch wichtiger.“

Bei der Frage, wie es mit der jungen Generation bei den Kapellen aussehe, unterscheidet Dorn zwischen jenen, die bereits in Musikausbildung sind und jenen, die erst geworben werden müssen:

„Musikschüler, die bereits Unterricht erhalten, konnten aus meiner Sicht gut mit den Musikschulen durch die Krise gehen. Diejenigen, die in den letzten beiden Jahren in einem Alter gewesen wären, um mit dem Unterricht zu beginnen, konnten eventuell schwieriger erreicht werden.“

Für die Kapellen werde es immer schwieriger, sich gegen das breitere Freizeitangebot speziell für Jugendliche zu behaupten, meint er. Dabei seien gerade die Blasmusiken wichtige musikalische Kulturträger einer Ortschaft oder Region: „Dieses Bewusstsein muss erhalten bleiben. Die geleisteten Stunden zur Traditionspflege können nur durch ehrenamtliche Vereine geleistet werden.“

Mitglieder: Ausfälle, aber auch Zuwächse

Wie Tulln und Königstetten hofft auch der Musikverein Absdorf auf ein relativ normales Jahr mit normaler Probenarbeit und Auftritten. Nach der traditionellen Winterpause beginnt Ende Februar wieder die Probenarbeit: „Im vorigen Jahr konnten wir über die Sommermonate bei drei Musikerhochzeiten musizieren, aber auch im September bei unserem Pfarrkirtag und dem Oktoberfest des SV-Absdorf“, erzählt Kapellmeister Norbert Fischer.

Auch der Höhepunkt des letzten Musikjahres, das 6. Herbstkonzert, konnte eine Woche vor dem letzten Lockdown noch über die Bühne gehen.

Die Unterbrechungen bei den Proben hatten vor allem Auswirkungen bei den Jüngsten, sagt Fischer: „Ihr Wunsch, das Können schneller zu steigern, wurde behindert. Die Bläserklasse in der Volksschule Absdorf, unterrichtet von der Musikschule Wagram, war ebenfalls sehr beeinträchtigt und einige junge Musikerinnen und Musiker haben leider andere Herausforderungen gesucht.“

Trotzdem konnte der Musikverein Absdorf über die schwierige Coronazeit den Mitgliederstand fast vollständig erhalten. Der Absdorfer Kapellmeister bleibt optimistisch: „Jetzt versuchen wir wieder, alle Musikerinnen und Musiker zu begeistern, damit sie wieder mit Freude und Spaß an der Musik, ihre Freizeit der Blasmusik widmen.

Über extremen Zuwachs kann sich ebenso der Musikverein Kirchberg am Wagram in seinem Nachwuchsorchester „Rocking Juniors“ freuen. Gerade in der Pandemie haben sich viele Kids entschlossen, dem Verein beizutreten.

„Heuer konnten bereits drei Jungmusiker aus dem Nachwuchsorchester in die Stammkapelle übernommen werden“, freut sich Kapellmeister Christian Steiner. Die Blasmusikkapelle hat damit insgesamt 69 Mitglieder – eine der größten Musikkapellen im Bezirk.

Weil während der Pandemie Orchesterproben nicht möglich waren, wurde viel online musiziert – vor allem in der Vorweihnachtszeit. Auch öffentliche Musikproben unter freiem Himmel, als Tour durch die ganze Großgemeinde ausgelegt, standen auf dem Programm. Man plant in Kirchberg aber schon weiter: Am 23. April soll ein Frühjahrskonzert stattfinden, am 21. und 22. Mai ist die offizielle Eröffnung des neuen Musikheimes vorgesehen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden