So läuft die Challenge:

Teilnehmende Sozialeinrichtungen wie SOS-Kinderdorf, Rotes Kreuz oder Lions sammeln Wünsche

ihrer Klienten und tragen diese auf der Wichtel-Challenge

Plattform ein.

Teilnehmende Wichtel suchen

sich aus der elektronischen Wunschliste auf

www.wichtelchallenge.at einen Wunsch (oder auch mehrere) aus, besorgen das Geschenk und lassen es innerhalb von fünf Tagen der jeweiligen Einrichtung per Post oder Zustelldienst zukommen. Wünsche erfüllen können

Privatpersonen, Organisationen, Firmen, Vereine, Schulklassen, Initiativen. Die Beschenkten

bleiben anonym .

Ins Leben gerufen wurde die Wichtel-Challenge in Wien . Mittlerweile gibt es neben Österreich auch Teams in Deutschland , der Schweiz und in Slowenien .