Kälte- uns Systemtechnik, das ist das Fachgebiet der Firma Kustec in Freundorf. Und wenn man so will, hat Martin Schreiblehner das „Chefsein“ auch eiskalt erwischt. „Ja, das ist mir sozusagen passiert, eigentlich wollte ich gar nicht selbstständig sein“, erinnert sich der Geschäftsführer des Unternehmens. Was er 2006 wirklich wollte, war als Planer in einer größeren Firma arbeiten. Aber nachdem der ehemalige Lehrling die Unternehmerprüfung nun schon einmal hatte, gründete Schreiblehner 2006 als Aushilfe für das Wiener Unternehmen Baxter seine eigene Firma.

Aus dem Aushilfsprojekt wurde Kustec, ein Unternehmen, das heute in Freundorf 22 Mitarbeiter beschäftigt. Die Kälteexperten sind unter anderem Weltmarktführer auf dem Sektor Tieftemperaturkälteanlagen, wie sie beispielsweise für Wasserstofftankstellen benötigt werden. Seit 2010 ist man auch in der Lehrlingsausbildung aktiv, jedes Jahr wird ein Neuer aufgenommen, 2018 waren es erstmals sogar zwei. Was man mitbringen sollte? „Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Mathe- und Physikkenntnisse und bitte Umgangsformen!“, betont Schreiblehner, „wir haben ja in Sachen Klimaanlagen auch viel mit Privatkunden zu tun, da sollte man sich schon zu benehmen wissen.“

Wer mehr über die Ausbildung zum Kälteanlagentechniker wissen möchte, kommt am 7. November zur Tullner Lehrstellenbörse im Atrium des Rathauses (siehe Infobox oben).