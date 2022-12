Tullner Auhser führt Geschäfte im Don Bosco Verlag

Werbung

Kennen Sie Kamishibai? Das handliche Erzähltheater aus Holz und Karton in den Formaten A1 und A3 ist mitverantwortlich dafür, dass der Münchner Don Bosco Verlag heute Marktführer im Bereich Elementarpädagogik ist. Und es führte dazu, dass sich die Wege von Ferdinand Auhser und Pater Alfons Friedrich kreuzten.

„Wir trafen uns erstmals 2021. Da ging es um eine Kamishibai-Lizenz für unsere Bakabu-Geschichten“, erzählt Auhser, der 2016 seinen eigenen Vermes-Verlag gründete. Dieser ist wiederum heute mit Lerngeschichten und -liedern rund um den singenden Ohrwurm Bakabu in nahezu allen Kindergärten vertreten. Das Gespräch dauerte lange und die Chemie zwischen dem Tullner Philosophen und dem Münchner Kirchenmann dürfte gepasst haben.

Denn wie es in einer Presseaussendung des Don Bosco Verlages heißt: Da der Orden keine eigene Fachkraft für den Medienbereich abstellen kann, wurde in den vergangenen Monaten nach Personen Ausschau gehalten, die mit verlegerischer Erfahrung die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterschreiben können. „Mit Herrn Dr. Auhser haben wir eine Person gefunden, die mit hoher Fachkompetenz und als Persönlichkeit für diese Aufgabe sehr geeignet ist und mit Stefan Höchstädter und Pater Alfons Friedrich die nächsten Schritte in der Geschichte des Unternehmens setzen wird“, ist auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Don Bosco Medien GmbH, Provinzial Reinhard Gesing, überzeugt.

Der Vermes Verlag wird eine 100-prozentige Don-Bosco-Tochter, bleibt aber in Tulln erhalten.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.