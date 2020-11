Josef Wanek ist eine Institution innerhalb der Bezirksverwaltungsbehörde. Dass der erfahrene Jurist die BH Tulln jetzt in Richtung Amt der NÖ Landesregierung verlässt, um dort die Leitung der Abteilung Verkehrsrecht zu übernehmen, das sieht er selbst „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.

„Natürlich tut es mir leid, dass viele Kontakte im Bezirk Tulln zwar nicht aufhören, aber doch reduziert werden“, sagt Wanek, „andererseits freue ich mich auf die neue Herausforderung.“ Gleich zu Beginn seiner Karriere im NÖ Landesdienst 1985 war er an der BH Tulln aktiv, wo er unter anderem acht Jahre lang die Verkehrsabteilung leitete. 1998 begann ein neunjähriges Intermezzo an der BH Mistelbach, hier bereits als Bezirkshauptmannstellvertreter. 2007 kehrte Wanek nach Tulln zurück.

„Es hat mir immer Freude bereitet in vielen verschiedenen Rechtsgebieten zu arbeiten“, betont Wanek. Damit einher geht vernetztes Denken und ein Überblick, der dem Juristen jetzt auch bei seinen neuen Aufgaben zugutekommen wird. Was Verkehrsrecht angeht, so kann er zusätzlich mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung als Lenkerprüfer vorweisen: „Eine Aufgabe, die ich immer sehr gerne übernommen habe und durch die ich in sehr gutem Kontakt zu den Fahrschulen stehe.“

Einen guten Namen machte sich Wanek auch als Vertreter der Bezirkswahlbehörde, egal ob in der Durchführung von Wahlen auf allen Ebenen oder bei rechtlichen Schulungen für Wahlhelfer.

„Die BH Tulln ist über Parteigrenzen hinweg anerkannt, dazu durfte ich auch meinen Beitrag leisten“, übt sich Wanek in Bescheidenheit. Bei Bundes- und Landtagswahlen sei im Bezirk nie auch nur an einer Anfechtung gekratzt worden, die beiden Anfechtungen bei der jüngsten Gemeinderatswahl wurden abgewiesen.

In seiner spärlichen Freizeit setzt Wanek auf sportliche Betätigung, um den Kopf wieder frei zu bekommen, egal ob beim Radfahren, Tennisspielen oder Skifahren. Stolz ist der Gemeinlebarner auf seine beiden Kinder: Der Sohn tritt offensichtlich in die juristischen Fußstapfen des Vaters („Er hat gerade seine Masterarbeit in Wirtschaftsrecht mit ,sehr gut‘ abgeschlossen.“) und die Tochter studiert Theologie.