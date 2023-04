Hochwasserspezialisten in Tulln ausgezeichnet

Vor einigen Monaten absolvierten Hochwasserspezialisten aus Niederösterreichischen Feuerwehren, die durch internationale Einsätze bereits über viel Know-how verfügen, mit großem Erfolg eine Zertifizierungsübung in Rumänien. Die fachliche Qualifikation bei solchen grenzüberschreitenden Großübungen ist die Voraussetzung dafür, bei Katastropheneinsätzen ins Ausland entsandt zu werden.

Im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln übergab nun am Montag Innenminister Gerhard Karner das heiß begehrte EU-Zertifikat für Auslandeinsätze. „Unser Bergungs- und Rettungsmodul für Hochwasser kam auch 2021 beim Jahrhundert-Hochwasser in Belgien zum Einsatz“, berichtete der NÖ-Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Er nannte einige Kriterien diese Moduls: Der Einsatzradius beträgt 1.000 Kilometer, die - auschließlich aus Freiwilligen bestehende - Mannschaft ist innerhalb von zwölf Stunden startklar und ab Ankunft beim Einsatzort innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit.

Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, der selbst schon bei Auslandseinsätzen der Feuerwehr dabei war, dankte der 100-köpfigen Mannschaft, die zur Erlangung dieses Zertifikats beigetragen hatte: „Das sind Menschen, die mehr leisten als ihre Pflicht.“

