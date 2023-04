Großübung in Greifenstein

Waldbrand, Hochwasser, Schneekatastrophen und Co: Im Fall des Falles sind die Feuerwehren des Bezirks einsatzbereit für ein überörtliches Schadensereignis. Einmal pro Jahr wird dafür geübt, zuletzt in Greifenstein.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln organisierte die Katastrophenhilfsdienst-Übung für Mannschaften und Führungskräfte. So sollen den KHD-Einheiten für Einsätze außergewöhnlichen Ausmaßes gerüstet sein. In Greifenstein wurde angenommen, ein Boot läuft auf Grund und fängt Feuer. Aufgrund der andauernden Trockenheit greift das Feuer rasch auf das Ufer und die angrenzende Au über. Örtliche Feuerwehren forderten den KHD des Bezirks Tulln an. Außerdem wurden die Wasserrettung und der Tauchdienst alarmiert.

Die Einsatzkräfte übten die Bewältigung derartiger Einsätze auf der Donau mit Unterstützung von zehn Feuerwehrbooten des Bezirkes. Ziel war die Zusammenarbeit zwischen örtlichen und regionalen Wehren, gemeinsam mit Spezialisten. Es waren etwa dreihundertfünfzig Einsatzkräfte im Einsatz. Für den Übungsleiter, Kommandant der KHD-Bereitschaft des Bezirkes Tulln, Hauptbrandinspektor Friedrich Ploiner war der Übungseinsatz ein voller Erfolg.

