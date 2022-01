Neuübernahme von „Nah und Frisch“

Nachdem der Mietvertrag mit der Firma Kastner nicht verlängert wurde, sperrte der Nah und Frisch Markt am 8. Jänner in Katzelsdorf zu. Noch vor Weihnachten wurde eine gemeinsame Lösung zwischen der Gemeinde und dem neuen Lieferanten (Fa. Kienast) für die Umbauphase gesucht. Mit 11. Jänner wurden die Container am Parkplatz des Jugendtreffs aufgestellt und bereits am 13. Jänner konnte der neue Nahversorger im Ausweichquartier eröffnen. Mit dem Wechsel des Lieferanten gibt es jetzt auch einen neuen Betreiber. Josef Heidenbauer betreibt bereits einen Nah und Frisch-Markt in Würmla und leitet nun auch diesen Nahversorger. Das bestehende Personal wurde übernommen. Ab Anfang Februar wird das bestehende Verkaufslokal neu eingerichtet und voraussichtlich im April eröffnet. „Für unsere Gemeinde ist es wichtig, im Ortszentrum einen Nahversorger zu haben“, so Bürgermeister Thomas Buder.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren