Neustart mit der Römerzeit im Tullnerfeld

Mit umso größerer Freude und Motivation wurde nun, wie auch Pfarrer Krzysztof Kowalski in seinen Begrüßungsworten bei der Eröffnungsveranstaltung betonte, dieTätigkeit wieder aufgenommen. Christoph Helfer, Direktor des Stadtmuseums Tulln, hielt im Festsaal der Sport-Mittelschule vor interessierten Besucherinnen und Besuchern einen mit zahlreichen Abbildungen illustrierten Vortrag zum Thema „Leben am Limes. Römer:innen im Tullnerfeld“. Er gab darin einen Überblick über die Römerzeit in Österreich allgemein und ging im Besonderen auf das Leben im Reiterkastell Comagenis ein, das vom 1. bis 5. Jahrhundert in Tulln bestand und bis heute in der Stadt seine Spuren hinterlassen hat.

Bei einer anschließenden Agape gab es nicht nur Gelegenheit, die eine oder andere lokalhistorische Spezialfrage zu besprechen, sondern auch gemeinsam auf die „Wiederauferstehung“ des KBW Tulln-St. Stephan und eine erfolgreiche Saison anzustoßen.

Das neue Leitungsteam des Bildungswerkes um Ilse Petermann hat bereits bis Juni 2024 monatliche Veranstaltungen zu verschiedenen Themen geplant. Nähere Informationen dazu sind zu finden unter: https://www.tulln-sanktstephan.at/pfarrleben/katholisches-bildungswerk