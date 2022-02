Eierdiebe in Langenrohr geschnappt

In den ersten Jännertagen des jungen Jahres waren zwei Wiener mit ihrem Pkw in der Langenrohrer Katastralgemeinde Neusiedl unterwegs. Dort machten sie im Selbstbedienungshofladen des Geflügelhofs Marschall halt.

Während die beiden Ladengäste von der Selbstbedienungsmöglichkeit mit Eiern und Honig im Gesamtwert von 32,50 Euro gerne Gebrauch machten, ließen sie die Möglichkeit auch selbst zu bezahlen (vermeintlich) elegant außen vor.

Was die beiden nicht wussten: Sie waren während ihres „Einkaufs“ im Blickfeld einer Überwachungskamera. Die Marschalls wandten sich an die Sheriffs, nein, natürlich an die Tullner Poizei. Der wiederum gelang es im Handumdrehen, die Eier- und Honig-Diebe auszuforschen.

„Die beiden Wiener zeigten sich auch sofort geständig, ja sie beglichen sogar den Schaden umgehend. Aber Diebstahl ist Diebstahl, sie werden nach Paragraf 127 Strafgesetzbuch bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt“, berichtet Stefan Eder von der Polizeiinspektion Tulln.

Und die Moral von der Geschicht’? Marschalls und Polizei führt man nicht hinters Licht! Aber ganz im Ernst. Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl sagt dazu: „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sehr und wir werden auch weiterhin in Verbundenheit gemeinsam mit der Bevölkerung auf unsere Sicherheit achten. Ich danke allen Beteiligten für die achtsame Vorgangsweise und Klärung.“

