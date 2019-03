Erinnern Sie sich noch an die Hustenzuckerl-Werbung, in der ein Schweizer immer fragte: „Wer hat‘s erfunden?“ So ähnlich wird das in der Lokalpolitik im Jahr vor der Gemeinderatswahl 2020 häufig ablaufen.

Aktuelles Beispiel aus Tulln: der versenkbare Poller, der die Nordseite des Hauptplatzes endlich wirklich zur verkehrsberuhigten Zone macht. TOP hat ihn schon im Wahlkampf 2014 gefordert, TVP und SPÖ haben die Sache jetzt im zuständigen Ausschuss beschlussreif vorbereitet.

Außerdem hat die TVP mit den Anrainern gesprochen und ist natürlich überzeugt, das gute Stück schon lange vorher gefordert zu haben … Da es kein Patentamt für politische Ideen gibt, wird es in vielen Fällen (wie auch hier) schwierig, die tatsächliche Urheberschaft herauszufinden.

Unterm Strich ist es dem Wähler egal: Wichtig ist, dass sinnvolle Dinge — ein solches ist der Poller zweifellos — umgesetzt werden. Welcher politischen Konstellation man das zutraut, ist eine andere Frage.