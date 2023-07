Zustellerin nahm „Feldpost“ in Pischelsdorf wörtlich

Wer in Pischelsdorf, Langenschönbichl, Neusiedl, Asparn oder Kronau wohnt, und sich wunderte, warum im Juli des Öfteren der Postkasten leerblieb - hier ist des Rätsels Lösung: Eine Zustellerin des berühmten Dienstleisters in Gelb zeigte einen offensichtlichen Mangel an Sendungsbewusstsein. Anstatt ihrer Tätigkeit ordungsgemäß nachzugehen, entsorgte die Frau ganze Stapel an Post einfach auf einem Feld bei Pischelsdorf.

„Konkeret wurden dort bei Arbeiten auf dem Feld an den beiden Samstagen, 15., und 22. Juli, ganze Berge an Post gefunden“, informiert Amtsleiterin Sonja Rechberger (Langenrohr), „wir haben die Stapel dann eingesammelt und ich habe sie am Montag am Gemeindeamt an die Post übergeben.“ Für einige Sendungen kam allerdings jegliche Hilfe zu spät, sie waren bereits das Opfer agrartechnischer Schneidegerätschaften geworden.

Post bedauert die Vorfälle und entschuldigt sich

Post-Pressesprecher Michael Homola bedauert die Vorfälle zutiefst: „Wir können uns dafür nur entschuldigen. Diese Zustellerin ist nicht mehr bei uns beschäftigt. Die gefundenen Sendungen - größtenteils Werbesendungen - wurden mittlerweile mit einem Entschuldigungsschreiben zugestellt.“ Kundinnen und Kunden die trotzdem eine Sendung vermissen, mögen sich bitte an die Kundenservicenummer 0800 010 100 wenden.