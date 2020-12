Das Abschießen von Feuerwerkskörpern ist mittels Bundesgesetz und kommunaler Verordnung geregelt. Das geltende Recht laut Bundes-Pyrotechnikgesetz seit 1974: Im Ortsgebiet sind Feuerwerke verboten. Da Wachdienst und Polizei nicht überall gleichzeitig überwachen können, appelliert die Stadtgemeinde an die Bevölkerung, sich auch zu Silvester an die vorliegenden Gesetze zu halten – das bekräftigte auch der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 9. Dezember.

Private Feuerwerke zu Silvester wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger und lauter. Zum Leid der Umwelt: Viele Haus- und Wildtiere durchleben Stunden voller Angst und auch Menschen können mit Knallkörpern negative Emotionen und Erlebnisse in Verbindung bringen. Und – anders als beim Feuerwerk anlässlich der Gartenbaumesse – schlagen auch die Feinstaub-Messgeräte in Tulln zu Silvester aus. Die Corona-Pandemie ist heuer ein weiterer Faktor: Krankenhäuser sollen nicht durch Verletzungen zusätzlich belastet werden.