Hadersfelder Paar verärgert über mühsamen Heimweg

Sie gehen leidenschaftlich gerne ins Konzert oder in die Oper. Der Kulturabend endet für zwei Hadersfelder aber mit Unmut. Denn: Der Heimweg macht Probleme. „Wir sind Generation 70 plus und besitzen kein Auto“, ist das Paar verzweifelt.

Und weiter: „Alle Aktivitäten außerhalb unserer Ortschaft – Konzerte, Kabarett, Kino, Freunde besuchen und so weiter – müssten am späten Nachmittag enden, um den letzten Bus zu erwischen.“ Die Realität ist eine andere.

„In besagter Nacht haben wir einen lieben Nachbarn mit Auto aus dem Schlaf geklingelt, damit er uns holt.“

Erst unlängst sei vorgekommen, dass die Hadersfelder gegen 23 Uhr am Klosterneuburger Niedermarkt standen und nicht weiter wussten. „Das einzige City Taxi meldet: Frühestens in einer Stunde“, schildern die Senioren, andere Unternehmen seien nicht erreichbar, auch Uber wolle nicht fahren.

„Was sollen wir also tun?“, fragen die Hadersfelder und wenden sich an die NÖN. Doch ein Auto kaufen? Trotz Klimaticket auf die Bahn verzichten? Oder vielleicht mitten in der Nacht zu Fuß durch den Wald sechs Kilometer nach Hause gehen? „In besagter Nacht haben wir einen lieben Nachbarn mit Auto aus dem Schlaf geklingelt, damit er uns holt“, erzählen die beiden.

Das Problem: Hadersfeld ist ein kleiner Ort, der nicht stark frequentiert ist. „Da ist Organisieren ganz wichtig“, betont Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP). Zur Verfügung stehe das von der Gemeinde geförderte City Taxi – „das kostet pro Fahrt vier Euro, in der Nacht fünf.“ Bei großer Nachfrage könne es zu Wartezeiten kommen: „Am besten ruft man dann schon vor dem Konzert an und sagt, wann man am Bahnhof abgeholt werden möchte. Dann steht das Taxi bereit.“

