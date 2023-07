Vorläufiges Aus für Windräder am Wagram

Das Windpark-Projekt am Wagram kommt vorläufig über die „ganz frühe Planungsphase“ (Zitat EVN) nicht hinaus. Noch bevor Informationsveranstaltungen oder gar eine Bürgerbefragung abgehalten werden können, stellt das Land Niederösterreich klar, dass der Wagram in Sachen Windkraft aufgrund mehrerer Faktoren keine Priorität habe.

„Das reicht von Unklarheiten in Zusammenhang mit der Flughafenzone Langenlebarn bis hin zum Nicht-Vorliegen eines Vogelschutzgutachtens“, erklärt dazu Bürgermeister Alois Zetsch (Großweikersdorf). Für die 250 Windräder, die in den nächsten Jahren landesweit errichtet werden sollen, gebe es aber sehr viele Interessenten. Daher werden Projekte ohne Hindernisse vorgezogen.

Gemeinden wollten beim Thema Windkraft mitreden können

In der Vergangenheit habe aber viel darauf hingedeutet, dass in diesem Gebiet Windkraftanlagen erlaubt werden könnten. „Darum haben wir uns als Gemeinde Gedanken gemacht, wie wir mit dem Thema umgehen“, sagt Zetsch, „wir wollten die Sache selbst in die Hand nehmen, damit wir mitreden können und auch unsere Bürgerinnen und Bürger etwas davon haben.“ Dieser mögliche Nutzen hätte von vergünstigten Stromtarifen über lokale Energiegemeinschaften bis hin zu Gestattungszahlungen an die Gemeinden, die dann wiederum anderen Projekten zugute gekommen wären, gereicht.

„Für uns in Großweikersdorf war auch klar, dass keine Windkraftanlage ohne Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger errichtet werden kann. Daher gab es auch schon erste Vorbereitungen für eine verbindliche Bürgerbefragung“, ergänzt Großweikersdorfs Vizebürgermeister Paul Otto.

Bürgerinitiative übt Kritik am politischen Stil

Ganz anders stellt sich Lage aus Sicht der Bürgerinitiative dar. „Man hat der Betreiberfirma Im Wind und der EVN Raum gegeben, ihr Projekt zu präsentieren. Die sind auch fleißig zu den Landwirten gepilgert und haben Vorverträge zur Unterzeichnung unterbreitet“, sagt Angelika Starkl. Zusätzlich zum Vertragsabschluss über 30 Jahre habe es auch noch Anreizgeld gegeben. Dass sich die Bürgermeister jetzt als Wohltäter hinstellen wollen, die Schaden für die Bevölkerung abgewendet haben, sei bezeichnend für den politischen Stil, der derzeit im Lande herrscht. Die Initiative sieht einen „unglaublichem Wissensmangel über die bedrohlichen und zerstörerischen Aspekte der Windindustrie“. Daher wird auch die für Sonntag, 23. Juli, um 17 Uhr im Pleyelzentrum in Ruppersthal angesetzte Infoveranstaltung zum Thema trotz Projekt-Stopps plangemäß abgehalten.

2013 waren 67,3 Prozent für Windkraft in Großweikersdorf

Die Kritik an der Politik will Bürgermeister Zetsch nicht gelten lassen, denn: „Mögliche Windkraftbetreiber verhandeln schon seit zehn Jahren mit Grundstücksbesitzern in der Zone.“ Diese Zone sei ja nicht willkürlich gewählt, sondern habe sich schon damals aus den technischen Möglichkeiten und aufgrund der vorgeschriebenen Abstände zum Siedlungsgebiet ergeben. Außerdem erinnert Zetsch an eine Volksbefragung in Großweikersdorf aus dem Jahr 2013: „Das waren natürlich noch andere Voraussetzungen, aber damals stimmten 67,3 Prozent für und nur 32,7 Prozent gegen Windkraft in der Gemeinde.“ Ganz persönlich habe er auch jetzt viel positives Feedback zum Projekt bekommen. Seiner Meinung nach wäre eine Volksbefragung auch heute zu Gunsten der Windräder ausgegangen.

Gelassen reagiert Tulln Energie Geschäftsführer Johannes Sanda auf das vorläufige Projekt-Aus: „Als sich die Zeichen in der Vergangenheit mehrten, dass die Landesregierung die Region für Windkrafträder freigegeben könnte, konnten wir als regionaler Energieanbieter diese Entwicklung nicht ignorieren, zumal auch die Konkurrenz sehr umtriebig war.“ Aber die Tulln Energie habe keinen einzigen Cent in das Projekt investiert, „und daher stellt uns die Entscheidung des Landes auch vor keine Probleme.“