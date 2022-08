Tullner warten vergeblich auf Pakete – mitten im Stadtzentrum

Werbung

Das Paket ist in Zustellung, wenig später poppt in der App eine Nachricht auf: „Nicht angetroffen“. Franz Köhler ist verärgert: Seit Mai habe er kein Paket mehr an seine Adresse in der Bahnhofstraße 1-5 bekommen. Trotz Abstellgenehmigung und hausinterner Empfangsbox in den neuen Loley-Bauten.

„Ich war jetzt eh geduldig, aber das geht so nicht“, ist Köhler ratlos. Arbeitsbedingt bestellt der Tullner drei bis vier Pakete pro Monate – in den vergangenen Wochen wurde keins davon zugestellt.

„Wir sind daheim und die Glocke funktioniert“

„In der Regel haben die Sendungen einen halben Kilo. Wir sind daheim und die Glocke funktioniert“, versichert Köhler. Seine Vermutung: Die Frächter läuten nicht an, „die Lieferautos bleiben nicht einmal bei uns stehen und ich habe keinen gelben Zettel im Briefkasten“, beobachtet er.

Bei Post und Servicestellen habe der Tullner bereits urgiert – ohne Erfolg. Köhler: „Da hieß es nur ,Man kann nix tun‘.“ Nach Monaten ist der Geduldsfaden gerissen: „Jetzt reicht’s – ich geh’ zur NÖN!“

Seine Nachbarn in der Bahnhofstraße 1-5 kennen die Situation. Mehrere Anrainer melden Probleme bei der NÖN. Auch Gerhard Werner: Die Kronen Zeitung habe er bereits abbestellt, weil die Zustellung nicht funktioniert. Und: „In letzter Zeit musste ich mehrere Pakete abholen, weil sie nicht zugestellt wurden.“ Auch Werner betont, zum Lieferzeitpunkt zu Hause gewesen zu sein: „Ich bin in Pension, meine Frau und ich sind daheim. Und wenn ausnahmsweise nicht, ist mein Sohn da.“

Post: Zutritt stellt oft ein Hindernis dar

Warum hat die Post in der Bahnhofstraße 1-5, mitten im Stadtzentrum, Lieferschwierigkeiten?

Für Post-Sprecher Markus Leitgeb spielen zwei Faktoren eine Rolle: „Einerseits haben wir hier zur Unterstützung von uns beauftragte Transportunternehmen im Einsatz.“ Die Zusammenarbeit habe nicht immer wie erhofft funktioniert, Konsequenzen seien bereits gezogen worden.

„Andererseits kämpfen wir auch mit einem relativ banalen Grund: Wir kommen oft nicht ins Haus. Nach Errichtung dieses Neubaus haben wir leider nur einen einzigen Schlüssel erhalten.“ Das funktioniere mit der Stammzustellerin gut, wird aber zur Herausforderung, wenn sie von anderen vertreten wird. Leitgeb bedauert: „Diese haben dann schlichtweg keine Zutrittsmöglichkeiten zum Wohnhaus und können damit vor Ort auch nichts hinterlegen.“

Der Sprecher betont: „Wir haben das gleiche Ziel wie die Empfängerinnen und Empfänger und die Hausverwaltung: eine erfolgreiche Zustellung oder die Hinterlegung in der Empfangsbox. Wenn uns hier beim Zutritt geholfen wird, sollte die Paketzustellung in Zukunft kein Problem mehr sein.“

