Nach der coronabedingten Verschiebung ihrer Theaterproduktion „Hasch mich, Genosse“ auf 2021 hat sich das Team der Kellergassencompagnie ein neues für die Kellergasse passendes Veranstaltungsformat überlegt und „ein spannendes Quiz mit feinen Speisen und Kultur“ inszeniert. Für Unterhaltung sorgten Daria Kinzer und Tanja Petrasek mit ihrem „Diven Battle“ und mit Ohrwürmern aus der Pop- und Schlagerwelt, teils mit Originaltext, teils mit aktuellen Adaptionen, wie zum Beispiel „Zwei kleine Quarantäner“. „Das Kartenkontingent war so rasch ausverkauft, dass wir uns entschieden haben, einen weiteren Quizabend am 7. August hier im Gastgarten des Heiss Kellers zu veranstalten“, kündigt Luzia Nistler an.