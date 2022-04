Große Leinwand für Kleine: Kikeriki-Premiere in Tulln

Werbung

Österreichs erstes Kurzfilmfestival für Kinder startet am 11. Mai: Vier Wochen lang verwandelt sich die Kunstwerkstatt Tulln jeden Mittwoch und Donnerstag in einen kunterbunten Kinosaal, der gemeinsam auf den Kopf gestellt wird.

An jedem Filmnachmittag gibt es neue Kurzfilme zu entdecken. Insgesamt stehen 50 Filme an acht Veranstaltungstagen auf dem Festivalprogramm. Mit Mut, Grips und Witz bestehen zahlreiche tierische Filmheldinnen und -helden verrückte Abenteuer und sorgen für ein fröhliches Miteinander, in dem es auf Teamgeist ankommt.

Sprachenvielfalt und Barrierefreiheit im Fokus

Rund um die Filme warten knisternde Workshops auf die kleinen und großen Festivalteilnehmerinnen und -teilnehmer. Durchs Programm führen Lisa Mai und Christoph Schwarz.

Bei Kikeriki stehen Sprachenvielfalt und Barrierefreiheit im Fokus. Alle Filme werden in den jeweiligen Originalfassungen gezeigt, Dialoge werden Deutsch eingesprochen. Für Trägerinnen und Träger von Hörgeräten oder -implantaten ist während der Filmvorführungen eine induktive Höranlage in Betrieb.

Ein Tag pro Woche ist für Kinder ab drei Jahren (Mittwoch) und einer für Kinder ab sechs Jahren (Donnerstag) gestaltet. Eingeladen gemeinsam teilzunehmen, sind aber – von ganz Klein bis ganz Groß – immer alle.

Denn im Fokus von Kikeriki steht das gemeinsame Erleben für die ganze Familie. Für entspannte Festivalnachmittage sorgt die familienfreundliche Infrastruktur in der Kunstwerkstatt Tulln. Und weil es sich auf leeren Magen nicht gut Filme schaut, sind alle herzlich zu einer vitaminreichen Obstjause eingeladen.

Mehr zum Kurzfilmfestival für Kinder: www.kikeriki.film.

