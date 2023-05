Stadtgemeinde Tulln fördert Rosenarcadelauf

Der Countdown läuft, in wenigen Wochen, exakt am Mittwoch, 28. Juni, fällt der Startschuss zum Tullner Rosenarcadelauf. „Wir müssen bei unserer Tätigkeit im Verein, in den Kindergärten und Schulen leider immer häufiger feststellen, dass Kinder und Jugendliche aufgrund von Bewegungsmangel unter teilweise massiven körperlichen Beeinträchtigungen leiden“, sagt Sportunion Tulln Obmann Johannes Blauensteiner, „mit dem Tullner Rosenarcadelauf wollen wir Kindern und Jugendlichen eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich mit Gleichaltrigen zu bewegen.“

Die Stadtgemeinde übernimmt für alle im Alter von sechs bis 19 Jahren, die in Tulln eine Schule besuchen, die Startgebühr. „Hintergrund hierfür ist, dass bereits jedes vierte Kind in unserem Land an Übergewicht leidet“, erklärt Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer. Meldeschluss für einen Gratisstartplatz ist am Sonntag, 25. Juni. Die Kinder werden über die Schule bezüglich der Anmeldemodalitäten informiert.

Besonders positives Feedback gab es außerdem für den Inklusionslauf, der auch heuer wieder zur Austragung gelangt. Kinder und Erwachsene mit Lernschwäche oder körperlicher Beeinträchtigung können in einem Bewerb gemeinsam mit bewegungsfreudigen Mitbegleitern über die Distanz von 330 Metern ihr Bestes geben. Anmeldung und Info auf www.rosenarcadelauf.at.

