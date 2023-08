Forschernachwuchs auf der Garten Tulln ausgezeichnet

Ein vielfältiges Programm zeigte theoretisch und auch praktisch die Hintergründe und Zusammenhänge von Wissenschaft und Forschung. Fünf Tage lang machten die Acht- bis Zwölfjährigen Experimente, erforschten Gärten, Tiere und Pflanzen und lernten die Umweltstudien am Campus Tulln kennen. Dabei stand der Blick hinter die Kulissen von Forscherinnen und Forschern im Mittelpunkt. Das Kennenlernen von Laboren, Materiallagern, Arbeitsweisen und Prozessen begeisterte die jungen Akademikerinnen und Akademiker im einwöchigen Forschungsalltag. Die Kinder-Uni Tulln ist der jährliche Höhepunkt des Themas „Lernen im Garten“ von „Natur im Garten“.

„Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen, wir können sehr stolz auf sie sein. Die Kinder-Uni Tulln ist seit zehn Jahren ein bedeutendes Projekt, um junge Menschen für Forschung und Wissenschaft in Niederösterreich zu begeistern und das erworbene Wissen an Familie und Freunde weiterzugeben“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch Familienministerin Susanne Raab gratulierte den jungen Forscherinnen und Forschern: „Es ist wichtig, dass die Begeisterung für Forschung und Wissenschaft bei Kindern schon in jungen Jahren geweckt wird, so entscheiden sie sich später womöglich einmal für einen Beruf im MINT-Bereich, an den sie sonst vielleicht nicht gedacht hätten.“ Die Kinder-Uni Tulln sei ein großartiges Angebot: „Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen!“