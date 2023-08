Michelhausen: Neue Kinderfreunde-Ortsgruppe

Im Beisein des Landesvorsitzenden der Kinderfreunde NÖ, NR Bürgermeister Andreas Kollross, fand die Gründungssitzung der neuen Ortsgruppe der Kinderfreunde in Michelhausen statt.

Klemens Pilz wurde zum Obmann der Ortsgruppe bestellt. „Es freut mich, dass es mir gelungen ist, einige Mitstreiter zu finden um die Ortsgruppe der Kinderfreunde Michelhausen aus der Taufe zu heben. Gerade in einer stark wachsenden Gemeinde mit vielen jungen Familien wollen wir ein zusätzliches Angebot an Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche bieten“, erklärt Pilz.

„Es freut uns als Kinderfreunde NÖ immer sehr, wenn eine neue Ortsgruppe entsteht und die Familie der Kinderfreunde weiterwächst. Mein Dank gilt hier Klemens Pilz und dem gesamten neuen Team der Kinderfreunde Ortsgruppe Michelhausen“, meint Kollross.

Abschließend merkt Pilz an: „Natürlich freuen auch wir uns, wenn wir als Ortsgruppe wachsen. Wer mitmachen will, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen.“ Kontakt aufnehmen kann man mit der neuen Ortsgruppe per E-Mail an klemenspilz800@gmail.com.