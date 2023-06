Spielplatztour mit dem roten Schulbus

Als eine der vielen Aktivitäten, die der Zwentendorfer Kindergemeinderat setzt, organisierten die zuständigen Gemeinderäte Manuela Ladner und Peter Weibold eine Spielplatz-Tour mit dem roten Schulbus. Die fünfzehn mitfahrenden Mitglieder des Kindergemeinderates hatten dabei die Aufgabe, mittels Fragebögen die Spielplätze zu bewerten und auch anzudenken, was sie persönlich beitragen können. Die Marktgemeinde Zwentendorf unterhält 17 Spielplätze in elf Dörfern. „Wir lassen unsere Kinder mitarbeiten und mitentscheiden“, erklärt Bürgermeisterin Marion Török die gelebte Philosophie der Marktgemeinde Zwentendorf. Zum Abschluss wurde der Kindergemeinderat zu einem Imbiss in den Donauhof Zwentendorf eingeladen.

Wie wird man Kindergemeinderat

Der Kindergemeinderat wird jedes Jahr neu gewählt. Die jungen Menschen lernen dabei Demokratie und Verantwortung, dies ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung der nächsten Generation. Wie wird man Mitglied im Kindergemeinderat? Die Wahl dazu erfolgt in den Schulklassen der Volks- und Mittelschule. Pro Klasse werden zwei Vertreter in den Kindergemeinderat gewählt. Dieser wählt dann seinen Kinderbürgermeister. Von acht Kandidaten wurde Eric Hauber in einer Stichwahl zum neuen Kinderbürgermeister ernannt.