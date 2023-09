Bezirk Tulln: Neue Rainbows-Gruppen starten

Kind sein in Zeiten von Klimakrise, Krieg und Teuerungen hat sich verändert - und nicht gerade zum Besseren. Wenn sich dann noch die Eltern trennen, gerät ihr Leben zusätzlich durcheinander und es fällt schwer, positiv in die Zukunft zu schauen. Hier können „Rainbows“ helfen: Betroffene Kinder finden in Kleingruppen Unterstützung und Begleitung. Die nächsten Gruppen starten im Oktober in Klosterneuburg. In Tulln wird auch Einzelbegleitung für Kinder nach der Trennung angeboten. Für die Eltern gibt es begleitende Gespräche.

„Ich kann jetzt über die Trennung reden und weiß, dass es anderen auch so geht wir mir“, sagt der zehnjährige Jakob, der an einer Rainbows-Gruppe teilnimmt. Der Bub hatte sich nach der Trennung seiner Eltern hilflos gefühlt und war immer stiller und verschlossener geworden. In der Gruppe findet er Gleichaltrige, die ähnlich fühlen wie er. Er erlebt Verständnis und Gehör für seine Wut und seine Trauer. Die Gruppenleiter eröffnen den Kindern Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen. Sie helfen, darauf zu vertrauen, dass das Leben weitergeht - wenn auch anders als bisher.

Eine kostenfreie Online-Informationsveranstaltung über Ziele, Inhalte und Ablauf der Rainbows-Gruppe findet am Mittwoch, 13. September von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Anmeldung ist unter noe@rainbows.at.

Ausgebildete Gruppenleiter gehen mit etwa vier Kindern bei zwölf Treffen mit spielerischen und kreativen Methoden auf alle wichtigen Themen rund um die Trennung ein. Um schwerwiegende Folgen zu verhindern, ist eine präventive Unterstützung besonders wichtig. Bei den Rainbows bekommen die Kinder in ihrer herausfordernden Lebenssituation Hilfe und erleben, dass jemand, dem sie vertrauen können, für sie da ist.

Scheidungskinder brauchen Hilfe – Unterstützung auch für Eltern

Vertrauen und Vertraulichkeit spielen eine wesentliche Rolle: Die Kinder wissen von Beginn an, dass alles, was sie erzählen, in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie hier ihrer Enttäuschung und auch der Wut auf ihre Eltern Ausdruck verleihen können, ohne jemandem weh zu tun. In den begleitenden Elterngesprächen erfahren Eltern, was sie in dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun können.

Die nächsten Rainbows-Gruppen für Kinder zwischen vier und dreizehn Jahren starten im September/Oktober in St. Pölten, Neulengbach, Amstetten, Klosterneuburg, Pöchlarn und Schönberg/Kamp. Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle Youth-Gruppen angeboten. Weitere Informationen gibt es unter rainbows.at.