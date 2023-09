Gewinnspiel: Mit der NÖN zum „Grüffelo“ in Tulln

Im Theaterzelt auf dem Parkplatz Mühlwiese beim Messegelände präsentiert das Süddeutsche Figurentheater Mitte September an vier Tagen eine Produktion von „Der Grüffelo“. Von Donnerstag, 14. September, bis Samstag, 16. September, gibt es jeweils eine Vorstellung um 17 Uhr. Am Sonntag, 17. September, findet sie um 11 Uhr statt. Die Show dauert rund eine Stunde und der Eintritt kostet 13 Euro pro Person. Tickets können telefonisch unter +43 664 99166738 oder 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Theaterkasse reserviert werden.

Außerdem verlosen das Süddeutsche Figurentheater und die NÖN 3x2 Tickets. Wer bis Donnerstag, 14. September, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Der Grüffelo“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Die Familie Sperlich hat Tradition und Moderne kombiniert und die bekannte Kindergeschichte auf die Bühne gebracht. Bereits vorangegangene Gastspiele und der große Besucherzuspruch hätten gezeigt, dass mit dieser Inszenierung der Nerv der Zeit getroffen worden sei, denn der Grüffelo sei bei Eltern und Kindern gleichermaßen beliebt.

Das Besondere an dieser Produktion ist, dass die Texte von den vier ausgebildeten Puppenspielern der Familie Sperlich live gesprochen werden. So ist es den Spielern möglich auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher zu reagieren und im laufenden Stück auf sie einzugehen.

Die Geschichte

Der Grüffelo stammt aus dem beliebten Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Weltweit wurde die Geschichte rund 6,5 Millionen Mal verkauft und auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Darin geht es um eine Maus, die täglich um ihr Leben fürchten muss. Gut, wenn man dann von einem Freund erzählen kann, der so groß, so stark, so Furcht einflößend ist, dass alle Tiere schon Reißaus nehmen, wenn sie nur seinen Namen hören - einen Freund wie Grüffelo.

Nachdem die Maus allen Waldbewohnern erzählt hat, sie sei mit dem Grüffelo befreundet, trifft sie ihn nun wirklich. Foto: Kerstin Sperlich

Eines Tages trifft die Maus dann tatsächlich den Grüffelo, der sie ebenfalls verspeisen möchte. Die Maus erzählt dem Grüffelo jedoch, dass sie bei den anderen Tieren im Wald gefürchtet sei. Das macht den Grüffelo neugierig, und so spazieren sie gemeinsam durch den Wald und treffen dabei auf die anderen Waldbewohner.