„Lohengrin“ im Star Movie Tulln

Richard Wagners Oper „Lohengrin“ feiert am Samstag, 18. März. nach vielen Jahren Pause ihr Comeback an der New Yorker Metropolitan Opera. Und damit auch in Tulln, denn die Oper wird um 17 Uhr live in die Kinosäle des Star Movie Tulln übertragen.

Star Movie präsentiert bis Juni 2023 noch insgesamt sechs Aufführungen aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Opern-Erlebnis mit beeindruckenden Bildern, perfektem Ton und höchstem Komfort. Der nächste Termin der aktuellen Saison ist am Samstag, 18. März Lohengrin von Richard Wagner. Karten sind sowohl an den Star Movie-Kinokassen als auch online auf starmovie.at erhältlich.

17 Jahre war Richard Wagners Oper über den geheimnisvollen Schwanenritter Lohengrin an der Met nicht mehr zu sehen. In einer stimmungsvollen Neuinszenierung verbindet Regisseur François Girard seinen markanten visuellen Stil und sein dramatisches Verständnis mit Wagners überwältigender Musik.

Piotr Beczala, der 2018 bei den Bayreuther Festspielen sein herausragendes Debüt als Lohengrin gab, führt dabei eine hochkarätige Sängerriege an.

Star Movie Tulln und die NÖN verlosen 1x2 Tickets für die Vorstellung. Wer bis Dienstag, 14. März, eine E-Mail mit dem Betreff „Lohengrin“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

