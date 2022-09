„Love Machine 2“ - Starpremiere in Tulln

Der vor allem aus dem Kabarett bekannte Thomas Stipsits ist in den letzten Jahren auch zunehmend prominenter in der TV- und Filmszene aufgetreten.

In der Kino-Komödie „Love Machine 2“ von Regisseur Andreas Schmied übernimmt der 39-Jährige wieder seine Erfolgsrolle des Callboys Georgy Hillmaier - inklusive großem Herz und Waschbärbauch. Der Film schließt an die Komödie „Love Machine“ an, die 2019 herauskam.

Am Freitag, 7. Oktober, präsentiert Thomas Stipsits seinen neuen Kinofilm gemeinsam mit einigen anderen Personen aus Cast und Crew live bei der Premiere um 20 Uhr im Kinosaal des Star Movie Tulln. Dabei sind auch Ulrike Beimpold, Agnes Hausmann, Patrick Seletzky, Julia Edtmeier und Caroline Frank.

Tickets sind an den Kinokassen des Star Movie Tulln oder online auf starmovie.at im Vorverkauf erhältlich.

Kurzinhalt der Komödie „Love Machine 2“

Georgy Hillmaier - wieder single - kehrt nach einem langen Aufenthalt in Thailand nach Wien zurück. Völlig mittellos, ohne Job oder Bleibe, landet er schließlich auf der Straße - bis er erfährt, dass er inzwischen Vater geworden ist. Um die überfälligen Alimente abzustottern, muss Georgy wieder ins Callboy-Business einsteigen. Und das in einem Bordell ausschließlich für Damen, ausgerechnet betrieben von seiner Schwester Gitti.

Star Movie und die NÖN verlosen 5x2 Karten für die Star-Premiere. Wer bis Freitag, 30. September, um 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

