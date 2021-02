Seit Anfang November ist das Star Movie Tulln durchgehend geschlossen. Auch bei den jüngsten Öffnungen wird es kein Kino geben. Nachgefragt bei Star Movie-Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: Wann gibt es wieder großes Kino in Tulln?

„Uns hat es wirklich voll erwischt“

NÖN: Seit Beginn der Coronapandemie wurde das Star Movie Tulln bereits zweimal behördlich geschlossen. Wie ist der aktuelle Stand?

Hans-Peter Obermayr: Die erste behördliche Schließung des Star Movie Tulln fand von Mitte März bis Anfang August 2020 statt und dauerte somit fast 21 Wochen. Die Wiedereröffnung am 5. August war ein großer Erfolg und wir konnten mit einem durchdachten Sicherheitskonzept inklusive 100 Prozent Frischluft und automatischen Abstandsregelungen in den Kinosälen viele Kinofans begrüßen. Wir haben im Sommer 2020 gezeigt, dass Kino ein sicheres Freizeitvergnügen auch in Coronazeiten ist und so begann sich der Kinosommer langsam zu entwickeln und die internationalen Studios brachten gegen Ende auch wieder große Blockbuster in die Kinos. Leider folgte Anfang November die zweite behördliche Schließung für einen bis 30. November angekündigten „leichten Lockdown“, der bis heute durchgehend anhält. Somit war das Star Movie Tulln von zwölf Monaten im Jahr 2020 insgesamt fast sieben Monate geschlossen. Geschlossen bedeutet keine Kinobesucher und somit auch 0 Euro Umsatz.

Star Movie-Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr rechnet erst im späteren Frühjahr mit einer Wiedereröffnung: „Dann aber dafür richtig und mit vielen tollen Kinohits.“ Star Movie Tulln

Wie viele Kinobesucher hatte das Star Movie Tulln im ersten – noch normalen – Kinojahr? Wie hoch sind die Verluste durch Corona im Kinobereich?

Das Star Movie Tulln zieht als überregionaler Freizeithotspot seit der Eröffnung im November 2018 viele Kinofans an. Dank unserem First Class Kino-Konzept in allen Bereichen vom Kinosaal bis zur OX-Gastronomie konnten wir 2019 rund 130.000 Besucher begrüßen. Gerade das Jahr 2019 war auch insgesamt ein tolles Kinojahr und brachte viel positive Stimmung mit sich. 2020 hatten wir schließungsbedingt ein Besucher- und Umsatzminus von über 70 Prozent. Ein existenzbedrohender Rückgang, den viele andere Branchen in dieser Härte Gott sei Dank nicht erleiden mussten. Uns hat es wirklich voll erwischt.

Star Movie-Chef Hans-Peter Obermayr: „Wir freuen uns 2021 beispielsweise noch ganz besonders auf „James Bond – Keine Zeit zu sterben“. Universal Pictures

Wann kann das Star Movie Tulln wieder aufsperren?

Um das Star Movie Tulln zumindest wieder kostendeckend betreiben zu können braucht es vor allem zwei Dinge: Große Filmstarts – hier sind wir in Österreich vor allem von der Situation in Deutschland und den USA abhängig – und praktikable Sicherheitskonzepte. Im Sommer 2020 haben wir dank einer Reihe von Maßnahmen gezeigt, dass großes Kino auch in Pandemiezeiten sicher möglich und trotzdem höchst komfortabel sein kann. Kein einziges Corona-Cluster ist weltweit auf ein Kino zurückzuführen. In Südkorea wurden zum Beispiel die Kinos auch im Lockdown nicht geschlossen. Die Politik in Österreich ist aber eine andere, da Kino mit einer Veranstaltung gleichgesetzt wird und das ist unser Hauptproblem. Daher rechnen wir mit einer Wiedereröffnung erst im späteren Frühjahr. Dann aber dafür richtig und mit vielen tollen Kinohits!

Gibt es staatliche Unterstützungen um den Kinostandort in Tulln abzusichern?

Die beiden wichtigsten Sofortmaßnahmen seit dem ersten Lockdown sind die Kurzarbeit, um unsere Mitarbeiter abzusichern, und der Fixkostenzuschuss. Das alleine reicht aber nicht, um einen Betrieb auf Dauer über Wasser halten zu können. Im November und Dezember gab es nach einer sehr langen Durststrecke endlich auch einen prozentualen Umsatzersatz, ohne diesen wäre es sehr schwierig geworden. Aktuell hoffen wir auf eine Verlängerung der staatlichen Hilfen, denn unser bis März 2020 gut funktionierender Betrieb wurde wirtschaftlich völlig ausgebremst und schwerst geschädigt.

Das neue Kinoabenteuer der „Minions“ wird ehestmöglich im Star Movie gezeigt. Das Kino rechnet mit einer Wiederöffnung im späten Frühjahr. Universal Pictures

Welche Kinohits werden gezeigt, wenn es wieder losgeht?

Seit März 2020 wurden hunderte große Filmproduktionen fertiggestellt. Wann diese veröffentlicht werden, entscheidet aber nicht der Kinobetreiber, sondern das jeweilige Filmstudio. Hier kommt es für den österreichischen Markt dann vor allem darauf an, was in Deutschland und den USA passiert. Aber wenn es wieder losgeht, wird man im ersten Jahr ein fulminantes Blockbuster-Feuerwerk erleben, wie es noch nie da war. Wir freuen uns 2021 beispielsweise noch ganz besonders auf „James Bond – Keine Zeit zu sterben“, den neuen Eberhofer „Kaiserschmarrndrama“, das neue Kinoabenteuer der „Minions“, Tom Cruise in „Top Gun Maverick“ und viele viele mehr.

Was passiert mit den Star Movie Mitarbeitern im Kino-Lockdown?

Im Star Movie Tulln führt Center Manager Florian Illibauer gemeinsam mit uns ein kleines, sehr familiäres und tolles Team. Durch die Kurzarbeit konnten wir die Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit absichern. Niemand musste gekündigt werden. Die Stimmung ist aktuell natürlich gedrückt, aber die Aussicht auf die sehnlichst erwartete Rückkehr des Kinos motiviert uns täglich. Die Frage ist nicht ob, sondern wann das genau passieren wird.

Was kann man tun um das Star Movie Tulln zu unterstützen?

Alle Kinofans in der Region können „ihr“ Star Movie Tulln am besten dadurch unterstützen, dass sie ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung zu uns zurückkehren, um mit uns das große Kino wiederauferstehen lassen. Denn Kino ist viel mehr als ein Geschäftsmodell, es ist wie ein gemeinsamer Kurzurlaub mit seinen Lieben vom Alltag. Gerade in oder kurz nach Krisenzeiten war Kino immer eine wichtige gesellschaftliche Stütze. Das wird auch dieses Mal so sein. Selbstverständlich freuen wir uns über jeden Gutschein der in diesen Tagen als Geburtstagsgeschenk, zum Valentinstag, für das Osternest oder auch einfach nur so verschenkt wird. Auf der Website kann man die Kinogutscheine mit wenigen Mausklicks bestellen.

Wenn das Star Movie Tulln wieder eröffnen darf, dann richtig. Noch 2021 am Spielplan: der neue Eberhofer „Kaiserschmarrndrama“. Constantin Film

Weiter Infos unter www.starmovie.at