Architekt will mit Holz Atmosphären schaffen

NÖN: Sie sind Tischlermeister, Möbeldesigner und Architekt und betreiben ein eigenes Architekturbüro in Kirchberg am Wagram. Wie fließen die unterschiedlichen Fähigkeiten in Ihre Arbeit ein?

Laurenz Vogel: Ich habe auf jeden Fall eine große Vorliebe für das Material Holz. Das kommt wohl noch aus meiner Zeit als Tischler. Egal ob innen oder außen – ich versuche, diesen Baustoff so oft wie möglich einzusetzen. Nach meiner Tischlerlehre in Krems an der Donau habe ich an der New Design University das Kolleg für Möbeldesign abgeschlossen und schließlich noch Architektur studiert. Auch bedingt durch meinen Werdegang denke ich meine Projekte immer als gesamtes Paket – inklusive der ganz konkreten Möbel, die ich bei entsprechenden Kundenwünschen auch gleich mit entwerfe.

Was muss Architektur können?

Vogel: Ein wichtiger Zugang bei meinen Projekten ist immer, dass ich Atmosphären schaffen will. Ich will, dass sich die Nutzer in den Räumen wohlfühlen und wirklich gerne dort wohnen. Räume sollen keine Hallen oder leere Hüllen sein, sondern Orte, an denen man sich wirklich gerne aufhält. Darüber hinaus bin ich extrem darauf bedacht, dass meine Gebäude die Umgebung nicht zerstören. Mir ist schon beim Entwurf wichtig, dass das Bauwerk mit dem Umfeld harmoniert.

Und natürlich der Anspruch, energieeffizient und nachhaltig zu bauen – und immer mehr wegzukommen von Vollwärmeschutzfassaden oder Produkten, die nicht den besten ökologischen Fußabdruck haben. Zuletzt lege ich auch viel Wert darauf, die Auftraggeber oder jene, die das Gebäude am Schluss nutzen werden, von Anfang an in den Prozess mit einzubeziehen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. So entstehen dann auch oft unterschiedliche Räume und Raumzusammenhänge – je nach Nutzerwunsch.

In Kirchberg am Wagram haben Sie einen Turnsaal mit einem Musikverein vereint. Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Vogel: Die Idee kam von der Gemeinde, die einen Wettbewerb dazu ausgelobt hat. Mir war wichtig, die Umgebung so zu belassen, wie sie ist, und auf der Grundfläche des alten Baukörpers – der ein reiner Turnsaal war – aufzubauen. Das hat auch beinhaltet, die wunderschöne Allee voller alter Linden nicht zu beschädigen und im Rahmen des Baus keinen einzigen Baum zu fällen.

Ich habe probiert, ein relativ kompaktes Gebäude zu erschaffen, das alle drei Funktionen – also Musikverein, Turnsaal für die Schule und Nachmittagsbetreuung – gleichermaßen erfüllen kann. Wichtig war mir dabei auch, dass die Funktionen im Gebäude nicht voneinander getrennt sind. Man sollte spüren können, dass es noch andere Dinge gibt, die da passieren. Daher gibt es immer wieder Sichtbeziehungen zwischen den einzelnen Räumen.

Was sind Herausforderungen beim Planen eines Raumes, in dem Musik gemacht werden soll?

Vogel: Wir haben uns hier externe Hilfe geholt. Es gibt eigene Experten für Fachbereiche wie Schall oder Raumakustik. Mit diesen haben wir zusammengearbeitet, um für den Raum die beste akustische Lösung zu finden. Auch von uns sind dann Ideen eingeflossen, wie dass man die Fassade von außen nach innen spiegelt und die Holzlatten mit akustischem Vlies hinterlegt. Das war auf jeden Fall sehr spannend.

Sie bauen viele spannende Gebäude – darunter auch einen Winzerkeller oder ein Haus am Meer in Portugal ...

Vogel : Ja, das waren zwei Projekte, die mir in besonderer Erinnerung geblieben sind. Der Zubau des „Wohnzimmers“ an den Winzerkeller in Kirchberg am Wagram war eines meiner ersten Objekte. Den habe ich mit meinem Vater gemeinsam gestaltet. Das Besondere war nicht nur die Zusammenarbeit mit meinem Vater. Wir haben auch viele tolle Details entwickelt, die nicht der Norm entsprechen. Wie vier Meter hohe Türen, welche um 90 Grad geöffnet werden können und den Garten in den Raum holen.

Das Projekt in Portugal ist deshalb besonders für mich, weil ich da sofort selbst einziehen würde. Die Kunden und ich hatten sehr ähnliche Vorstellungen davon, wie man dort – zwischen den Dünen und dem Meer – wohnen sollte. Wir haben da beispielsweise durchgehendes Bodenmaterial, also einen sehr homogenen Betonboden, dem mit nur einer Holzart ein Kontrast entgegengesetzt wird.

Ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt, ist die Flächenversiegelung. Wie kann dieser entgegengewirkt werden?

Vogel: Wir sanieren viel und probieren auch unseren Kunden nahezulegen, eher eine alte Substanz herzurichten und nicht ein Neues auf eine noch nicht verbaute Fläche zu bauen. Oft gibt es in der Umgebung viele Gebäude, die man super sanieren könnte, bevor man auf eine Wiese ein neues Haus setzt.

Auch für Gemeinden wäre es sicher eine gute Sache, von vornherein mitzudenken, welche Funktionen ein Gebäude erfüllen und welche Mehrfachnutzung es bieten könnte. Ähnlich wie mit dem Turnsaal in Kirchberg am Wagram. Wenn mehr darauf geachtet wird, dass Bestehendes genutzt wird und womöglich kompakter gebaut würde, würden weniger Flächen versiegelt werden.

