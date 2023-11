Kirchberg am Wagram 34-Jähriger stürzte mit Kastenwagen über Böschung - tot

Foto: Dominik Meierhofer, Dominik Meierhofer

Werbung Jetzt mitmachen und gewinnen Anzeige Das Goldene Ähre Gewinnspiel von Hager!

E in 34-Jähriger ist am Mittwoch in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) mit einem Kastenwagen von der L14 abgekommen und tödlich verunglückt.