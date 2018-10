Anfang Oktober konnte am Hochbau im neuen Sportpark die Gleichenfeier erfolgen. Mitarbeiter der Firmen, Planer und Gemeindevertreter waren dazu eingeladen.

Bereits im Juni 2016 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Errichtung eines neuen Sportparks gefasst. Die Neuanlage schien günstiger, als die Generalsanierung der alten Anlage. Gleichzeitig wurde der Verkauf des Areals, auf dem sich derzeit noch die alte Sportanlage befindet, an die GEDESAG beschlossen.

„Im Frühjahr 2019 wäre bereits die Fertigstellung geplant.“ Vizebürgermeister Erwin Mantler ist zuversichtlich, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten werden kann.

Nach einem Architektenwettbewerb im August 2016 erfolgte die Planungsvergabe an die ARGE Sportpark Kirchberg am Wagram (Raumkunst ZT GmbH und Havel & Havel BeratungsgmbH). „Parallel dazu fanden Workshops mit den Sportvereinen statt“, so Vizebürgermeister Erwin Mantler.

Im Frühjahr 2017 erfolgten die Ausschreibung und Vergabe des ersten Teils des Projektes (ohne Hochbau) an den Bestbieter, die Sportstättenbauer Strabag AG. Mit den Hochbauten wurde im Frühjahr 2018 begonnen. Kurz vor der Gleichenfeier erfolgte die Rasenansaat auf den Fußballfeldern.

Einiges wird heuer noch geschehen: Errichtung der Zufahrtsstraße und Parkplätze, Fertigstellung der Tennisplätze. Der für den Sportbereich zuständige Vize Mantler: „Im Winter sollten die Arbeiten am Hochbau abgeschlossen werden und im Frühjahr 2019 wäre bereits die Fertigstellung geplant.

Auch ein Termin für die Eröffnung des Sportparks steht bereits fest: Sommer 2019.